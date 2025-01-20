Вы продали свой дом или квартиру в прошлом году? Осталось несколько дней, чтобы отменить регистрацию по налогу на имущество

Владение недвижимостью влечет за собой множество обязательств, и одним из них является уплата налога на недвижимость. Однако если имущество перестает быть вашей собственностью, например, в результате продажи или дарения, необходимо сняться с налогового учета.



Чтобы налоговая инспекция не потребовала с вас денег, необходимо снять с учета налог на имущество, что является обязанностью, возложенной законом на бывшего владельца недвижимости, поэтому вы не можете рассчитывать на то, что новый владелец выполнит эту обязанность.



Уведомление должно быть подано не позднее 31 января года, следующего за годом, в котором истекло ваше право собственности. Так, например, если вы подаете заявку в 2024 году, вы должны уведомить налоговую инспекцию до 31 января 2025 года. Однако снятие с учета возможно и задним числом.



«Люди часто забывают зарегистрироваться для уплаты налога на имущество, особенно если они не знают об этой обязанности или предполагают, что новый владелец уведомит об изменении. Но отмена регистрации возможна задним числом — если налогоплательщик обнаружит, что он не снялся с регистрации вовремя, он может впоследствии уведомить об этом налоговую инспекцию», — поясняет Патрик Мадле из Главного финансового управления. По его словам, никаких штрафов за опоздание не предусмотрено.



Как отказаться от налога на имущество



Закон не устанавливает точной формы уведомления о снятии с учета по налогу на недвижимость, и специальный документ не предусмотрен. Конкретная процедура зависит от того, владеете ли вы какой-либо другой недвижимостью в данном территориальном округе. Выход из системы возможен двумя способами — полный и частичный.



Вы всегда уведомляете соответствующий налоговый орган о том, что вы больше не являетесь владельцем. Право собственности на имущество определяется местом его нахождения.



Полное освобождение от налога на недвижимость



Если у вас нет другой недвижимости в округе, вы подлежите полной отмене регистрации на уплату налога. Поэтому достаточно отправить уведомление об аннулировании заказным письмом. В нем должны быть указаны ваши персональные данные, точное название объекта недвижимости, явное подтверждение снятия с учета по налогу на недвижимость, а также причина снятия с учета, т. е. продали ли вы объект недвижимости, подарили его и т. д.



Снятие с учета также можно осуществить в электронном виде через портал Финансового управления. На портале Mojedane.cz в разделе «Электронная подача документов для финансового управления» заполните общую форму документа. В нем вы заявляете, что снимаетесь с учета по налогу на недвижимость, и указываете, какими именно объектами недвижимости вы больше не владеете и почему. Форму можно отправить непосредственно с портала, а проверка будет осуществляться с помощью Data Box или гражданского удостоверения личности (например, банковского удостоверения или мобильного ключа электронного правительства).



Частичное освобождение от налога на недвижимость



Если у вас есть другая недвижимость в этом районе, вам придется снять ее с учета лишь частично. Вместо выхода из системы это отчет об изменении. В этом случае вам необходимо подать новую налоговую декларацию, указав, какой недвижимостью в этом районе вы продолжаете владеть в этом году.



«Если налогоплательщик продает только один из нескольких объектов недвижимости, которыми он владеет в данном регионе, он остается налогоплательщиком в этом регионе. Затем он обязан уведомить налогового администратора о таком изменении посредством налоговой декларации. Он/она подает налоговую декларацию в стандартный срок — до 31 января налогового периода, следующего за годом, в котором он/она утратил право собственности (или иное) на недвижимость. В своей налоговой декларации он заявляет „потерю“ недвижимости, за которую он является налогоплательщиком в данном регионе», — говорит Мадл.



Новый владелец должен войти в систему



С другой стороны, если вы приобрели недвижимость, вы обязаны зарегистрироваться для уплаты налога на недвижимость, подав налоговую декларацию до конца января. Соответствующие формы вы можете получить в налоговой инспекции или на сайте.