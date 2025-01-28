У украинских беженцев в Чехии есть месяц, чтобы продлить временную защиту

Сейчас в Чехии находятся более 396 000 беженцев из Украины.





«Мы готовы внимательно следить за ситуацией и подготовиться к возможным перебоям в работе системы из-за перегрузки и немедленно решить их в упреждающем порядке с оператором системы и поставщиком», — заявил пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.





Обсуждение законопроекта в нижней палате затянулось, причем оппозиция и некоторые правительственные законодатели были обеспокоены тем, что министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) вместе с другими правительственными депутатами добавил новое преступление — несанкционированную деятельность в интересах иностранной державы, то есть, например, сбор несекретных, но чувствительных данных в пользу России, что предусматривает до 12 лет лишения свободы.





«Мы рассчитывали, что закон вступит в силу 1 января 2025 года, но министерство не может повлиять на ход законодательного процесса и любые задержки», — сказал Кратошка, добавив, что министерство представило закон заблаговременно. Однако в итоге он попал к президенту Петру Павлу только 30 января, когда глава государства был в отпуске.





Таким образом, президент Петр Павел подписал закон 6 февраля, во вторник он вступил в силу, и с этого момента можно подавать заявления онлайн. Уже в понедельник Министерство внутренних дел протестировало систему. «В настоящее время проводится пробная регистрация онлайн для продления временной защиты. На данный момент она доступна, но возможны частичные сбои и простои системы», — говорится на сайте Информационного портала для иностранцев, который находится в ведении министерства и куда подается заявление на продление защиты.





По последним данным МВД, в Чехии проживает 396 700 украинцев с временной защитой, из них более 100 000 — в столице.





«В прошлом году в течение первых двух недель после запуска электронной регистрации для продления временной защиты почти 230 000 человек успели зарегистрироваться для продления временной защиты», — рассказал Кратошка. «Поэтому мы считаем, что лица, которые действительно пребывают на территории Чешской Республики с целью получения временной защиты, смогут завершить электронную регистрацию в установленные законом сроки», — добавил пресс-секретарь.





В Lex Ukraine 7 законодатели заменили конкретные годы на общую формулировку, согласно которой временная защита всегда продлевается до марта следующего года. Таким образом, регистрация сможет осуществляться без принятия депутатами еще одной поправки.