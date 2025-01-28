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У украинских беженцев в Чехии есть месяц, чтобы продлить временную защиту
12 февраля 2025
11:30
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Во вторник, 11 февраля, вступил в силу закон, позволяющий украинским беженцам в Чехии продлить срок временной защиты еще на год. В тот же день начала работать система онлайн-регистрации, в которой желающие продлить визы временной защиты должны зарегистрироваться до 15 марта. Таким образом, у беженцев есть всего один месяц и четыре дня на подачу заявления.
Сейчас в Чехии находятся более 396 000 беженцев из Украины.
«Мы готовы внимательно следить за ситуацией и подготовиться к возможным перебоям в работе системы из-за перегрузки и немедленно решить их в упреждающем порядке с оператором системы и поставщиком», — заявил пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.
Обсуждение законопроекта в нижней палате затянулось, причем оппозиция и некоторые правительственные законодатели были обеспокоены тем, что министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) вместе с другими правительственными депутатами добавил новое преступление — несанкционированную деятельность в интересах иностранной державы, то есть, например, сбор несекретных, но чувствительных данных в пользу России, что предусматривает до 12 лет лишения свободы.
«Мы рассчитывали, что закон вступит в силу 1 января 2025 года, но министерство не может повлиять на ход законодательного процесса и любые задержки», — сказал Кратошка, добавив, что министерство представило закон заблаговременно. Однако в итоге он попал к президенту Петру Павлу только 30 января, когда глава государства был в отпуске.
Таким образом, президент Петр Павел подписал закон 6 февраля, во вторник он вступил в силу, и с этого момента можно подавать заявления онлайн. Уже в понедельник Министерство внутренних дел протестировало систему. «В настоящее время проводится пробная регистрация онлайн для продления временной защиты. На данный момент она доступна, но возможны частичные сбои и простои системы», — говорится на сайте Информационного портала для иностранцев, который находится в ведении министерства и куда подается заявление на продление защиты.
По последним данным МВД, в Чехии проживает 396 700 украинцев с временной защитой, из них более 100 000 — в столице.
«В прошлом году в течение первых двух недель после запуска электронной регистрации для продления временной защиты почти 230 000 человек успели зарегистрироваться для продления временной защиты», — рассказал Кратошка. «Поэтому мы считаем, что лица, которые действительно пребывают на территории Чешской Республики с целью получения временной защиты, смогут завершить электронную регистрацию в установленные законом сроки», — добавил пресс-секретарь.
В Lex Ukraine 7 законодатели заменили конкретные годы на общую формулировку, согласно которой временная защита всегда продлевается до марта следующего года. Таким образом, регистрация сможет осуществляться без принятия депутатами еще одной поправки.
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