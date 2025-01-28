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У украинских беженцев в Чехии есть месяц, чтобы продлить временную защиту

Новости 420on
12 февраля 2025
11:30
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Во вторник, 11 февраля, вступил в силу закон, позволяющий украинским беженцам в Чехии продлить срок временной защиты еще на год. В тот же день начала работать система онлайн-регистрации, в которой желающие продлить визы временной защиты должны зарегистрироваться до 15 марта. Таким образом, у беженцев есть всего один месяц и четыре дня на подачу заявления.
Сейчас в Чехии находятся более 396 000 беженцев из Украины.

«Мы готовы внимательно следить за ситуацией и подготовиться к возможным перебоям в работе системы из-за перегрузки и немедленно решить их в упреждающем порядке с оператором системы и поставщиком», — заявил пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.

Обсуждение законопроекта в нижней палате затянулось, причем оппозиция и некоторые правительственные законодатели были обеспокоены тем, что министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) вместе с другими правительственными депутатами добавил новое преступление — несанкционированную деятельность в интересах иностранной державы, то есть, например, сбор несекретных, но чувствительных данных в пользу России, что предусматривает до 12 лет лишения свободы.

«Мы рассчитывали, что закон вступит в силу 1 января 2025 года, но министерство не может повлиять на ход законодательного процесса и любые задержки», — сказал Кратошка, добавив, что министерство представило закон заблаговременно. Однако в итоге он попал к президенту Петру Павлу только 30 января, когда глава государства был в отпуске.

Таким образом, президент Петр Павел подписал закон 6 февраля, во вторник он вступил в силу, и с этого момента можно подавать заявления онлайн. Уже в понедельник Министерство внутренних дел протестировало систему. «В настоящее время проводится пробная регистрация онлайн для продления временной защиты. На данный момент она доступна, но возможны частичные сбои и простои системы», — говорится на сайте Информационного портала для иностранцев, который находится в ведении министерства и куда подается заявление на продление защиты.

По последним данным МВД, в Чехии проживает 396 700 украинцев с временной защитой, из них более 100 000 — в столице.

«В прошлом году в течение первых двух недель после запуска электронной регистрации для продления временной защиты почти 230 000 человек успели зарегистрироваться для продления временной защиты», — рассказал Кратошка. «Поэтому мы считаем, что лица, которые действительно пребывают на территории Чешской Республики с целью получения временной защиты, смогут завершить электронную регистрацию в установленные законом сроки», — добавил пресс-секретарь.

В Lex Ukraine 7 законодатели заменили конкретные годы на общую формулировку, согласно которой временная защита всегда продлевается до марта следующего года. Таким образом, регистрация сможет осуществляться без принятия депутатами еще одной поправки.
Чехия украинцы беженцы визы законы
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