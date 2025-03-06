Сотни тысяч украинцев подали заявления на продление временной защиты в Чехии

«В первые несколько дней количество посетителей портала для иностранцев было в несколько раз выше, чем в обычном режиме работы», — подтвердила пресс-секретарь МВД Чехии Хана Мала. Однако сравнительно скоро посещаемость вернулась к нормальному функционированию.



«В настоящее время около 350 000 человек подали заявления на продление временной защиты», — сказала пресс-секретарь, добавив, что теперь данные будут проверены, и министерство опубликует окончательную версию в начале апреля.



Все украинцы, которые подали онлайн-заявку на продление защиты, имеют ее до 30 сентября этого года. Чтобы продлить ее до конца марта следующего года, они должны лично явиться в отделение МВД. Временная защита позволяет беженцам легально находиться в стране и получать доступ к рынку труда и системе образования. Они также могут получить гуманитарное пособие.



Те, кому не удалось продлить срок защиты, теперь должны подать новое заявление в министерство. Учитывая, что, по данным министерства, в стране насчитывается более 399 000 обладателей временной защиты, можно предположить, что некоторые украинские беженцы не подали заявление на продление и им придется подавать новое. Однако это не означает, что такой заявитель снова получит право на ограниченные по времени льготы. «Например, если человек уже исчерпал установленную законом льготу в виде девяноста дней медицинского страхования, он не имеет права получить еще девяносто дней, подав повторное заявление», — говорит Мала.



По количеству беженцев из Украины на 1 000 жителей Чехия занимает первое место во всей Европе, за ней следуют Польша, Эстония, Латвия и Словакия.



Доход в 440 000 крон в год



Согласно закону lex Ukraine VII, в апреле некоторые беженцы смогут подать заявление на получение так называемого специального долгосрочного вида на жительство, что даст им уверенность в том, что они смогут остаться в Чехии еще на пять лет и в конечном итоге подать заявление на получение постоянного вида на жительство. Однако это будет касаться только самых экономически активных. Согласно предложению, которое, как ожидается, будет обсуждаться правительством в среду, заявители должны будут зарабатывать не менее 440 000 чешских крон брутто в год. Представители правительства утверждают, что максимум 20% беженцев смогут достичь этого порога, но критики сомневаются в этом.



«Я не уверен, что 15-20 процентов обладателей временной защиты имеют достаточный доход и соответствует ли это текущим данным о занятости. Я обеспокоен тем, что большинство людей с временной защитой не смогут достичь требуемого дохода», — заявил в своих комментариях, например, офис омбудсмена Станислава Кржечека.



Даже те беженцы, которые не имеют права на специальное долгосрочное проживание, смогут остаться в Чехии. Однако если в Украине наступит перемирие или даже мир, то, по крайней мере, по мнению министра внутренних дел Вита Ракушана (STAN), они должны постепенно перейти в обычный режим, который действует для других иностранцев, то есть, например, подать заявление на временное проживание или убежище.



По словам Ракушана, весь Европейский союз должен согласовать общие правила прекращения огня во время председательства Польши в Совете, то есть в первой половине этого года.



Именно Совет, то есть представители отдельных стран-членов, принимает решение о продлении временной защиты для украинцев. Если в этом году Совет снова продлит защиту беженцев на год, то Чехия не будет испытывать такого давления в вопросе продления регистрации. «Поправка к lex Ukraine VII ввела более общую формулировку относительно продления временной защиты, — говорит Мала. На практике это означает, что не нужно будет принимать еще одну поправку к закону, а достаточно будет действующего законодательства».