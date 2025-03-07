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Правительство Чехии утвердило условия долгосрочного пребывания беженцев из Украины

Новости 420on
19 марта 2025
19:00
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Украинцы, имеющие временную защиту и годовой доход более 440 000 крон, смогут получить специальное долгосрочное разрешение на проживание в Чехии. Соответствующее постановление утвердило правительство, говорится на сайте ведомства. Согласно условиям, право на получение специального долгосрочного вида на жительство смогут сохранить только те, кто проживает в Чехии под временной защитой не менее двух лет и не получал гуманитарных пособий с июля прошлого года.
Консорциум неправительственных организаций, работающих с мигрантами, и Управление омбудсмена с оговорками восприняли предложение Министерства внутренних дел, которое утверждает, что этим условиям соответствует лишь узкий круг беженцев.

В министерстве заявили, что специальное долгосрочное проживание не является видом на жительство, предназначенным для пребывания после окончания срока временной защиты, а представляет собой дополнительный вариант к постоянной временной защите. Те, кто не удовлетворяет условиям или не проявляет интереса к переходу на иммиграционный режим, будут продолжать оставаться под временной защитой. По словам представителей Управления, эта мера призвана служить стимулом к дальнейшей интеграции для самодостаточных и хорошо адаптировавшихся беженцев. 

Условием для специального долгосрочного пребывания является добросовестность. Беженец должен находиться в Чешской Республике как минимум с конца марта 2023 года и с июля прошлого года не получать гуманитарные пособия. Он должен быть трудоустроен или вести бизнес в Чехии, платить налоги и сборы и не иметь задолженностей по медицинскому страхованию. Как минимум, его валовой доход должен составлять 440 000 крон в год. На каждого дополнительного зарегистрированного вместе с ним человека эта сумма увеличивается на 110 000 крон. Дети должны будут посещать школу в Чешской Республике. 

Авторы постановления сформулировали условия для получения специального долгосрочного вида на жительство с учетом стандартных условий, которым должен соответствовать иностранец для получения вида на жительство в Чехии. Однако Андреа Крхова, директор Консорциума неправительственных организаций, работающих с мигрантами, заявила в феврале, что условия в предложении установлены очень жестко. По словам Крховой, по первоначальным оценкам Министерства внутренних дел, с просьбой о ВНЖ обратятся около 20 000 человек.

С начала войны в Украине три года назад и до конца прошлого года Чешская Республика предоставила временную защиту в общей сложности 659 970 человек. Среди стран ЕС Чехия долгое время была страной, принимающей больше всего украинских беженцев с точки зрения численности населения. В декабре на 1 000 жителей Чехии приходилось около 36 беженцев, говорится в докладе. Почти 400 000 беженцев из Украины, которая уже более трех лет сталкивается с российской агрессией, имеют временную защиту.
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