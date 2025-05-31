Что будет, если все украинцы уедут? Чехия потеряет десятки миллиардов крон

Новости 420on 31 мая 2025 11:00 765

В предвыборной гонке за голоса избирателей усиливаются призывы к уходу украинских беженцев из Чехии. Что бы это означало? В первую очередь, шок и ущерб для всей экономики. Это почувствуют на себе компании, которые нанимают украинцев и которым будет трудно найти им замену, поскольку они часто занимают низкооплачиваемые должности, будь то ручной труд или работа в сфере здравоохранения. Некоторые люди, возможно, получили бы повышение зарплаты, но вскоре их лишили бы этих денег более дорогие товары и услуги. В результате вся страна потеряла бы десятки миллиардов крон.