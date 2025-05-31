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Что будет, если все украинцы уедут? Чехия потеряет десятки миллиардов крон
31 мая 2025
11:00
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В предвыборной гонке за голоса избирателей усиливаются призывы к уходу украинских беженцев из Чехии. Что бы это означало? В первую очередь, шок и ущерб для всей экономики. Это почувствуют на себе компании, которые нанимают украинцев и которым будет трудно найти им замену, поскольку они часто занимают низкооплачиваемые должности, будь то ручной труд или работа в сфере здравоохранения. Некоторые люди, возможно, получили бы повышение зарплаты, но вскоре их лишили бы этих денег более дорогие товары и услуги. В результате вся страна потеряла бы десятки миллиардов крон.
Об уходе украинцев заявляет, например, лидер SPD Томио Окамура. Он хочет пересмотреть вид на жительство всех украинцев, а не только беженцев. То есть и тех, кто жил здесь до российского вторжения в 2022 году. Всего в Чехии проживает более 572 тысяч украинцев, из них почти 374 тысячи нашли здесь убежище от войны.
По словам главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, с точки зрения государственных финансов, в этом году беженцы принесут примерно на десять миллиардов больше доходов, чем будут затраты на их содержание.
Украинцы в большинстве своем являются активной частью экономики. Хотя часто речь идет о матерях с детьми, по последним данным Управления по труду, в Чехии работает более 158 тысяч беженцев. В общей сложности более 249 тысяч украинцев имеют трудоустройство. Их возвращение означало бы, прежде всего, сокращение необходимой рабочей силы.
«Даже частичный уход украинцев привел бы к снижению валового внутреннего продукта на десятки миллиардов крон», — добавил Кованда.
Дороже и медленнее
Беженцы находят работу в основном в строительстве, обрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, логистике, торговле и сфере услуг. «Они в значительной степени заняты на рабочих местах, в качестве помощников в строительстве, а также в гастрономии, а женщины — частично в секторе ухода, уборки, здравоохранения и социальных услуг», — сообщил Novinky Jiří Horecký, президент Конфедерации работодательских и предпринимательских союзов.
Упомянутая строительная отрасль будет одной из наиболее пострадавших. Украинцы составляют около десятой части из 415 тысяч человек, работающих в этой сфере. «Чешская строительная отрасль уже сейчас зависит от иностранных работников», — заявил Якуб Шимачек, директор строительной компании TBG Metrostav.
Строители давно предупреждают, что в ближайшие годы в секторе будет не хватать около 74 тысяч человек. Уход украинцев еще усугубит ситуацию. И это даже без их принудительного возвращения на родину после политических вмешательств. Люди могут уехать даже в случае перемирия.
Нехватка рабочих будет способствовать дальнейшему росту цен на строительные работы. В конечном итоге это может привести к удорожанию и задержке обычных ремонтных работ, ремонта дорог и важных инфраструктурных проектов.
Однако проблемы возникнут не только в строительстве. Схожие проблемы могут возникнуть и в обрабатывающей промышленности. Осложнения будут заметны и в сфере услуг, например, в гостиничном и ресторанном бизнесе.
«Чтобы затем получить компенсацию, компании должны были бы значительно повысить предлагаемые заработные платы, что в сфере услуг и строительства вскоре отразилось бы на ценах», — сказал главный экономист банка Creditas Петр Дуфек.
Уход украинцев также ощутимо повлиял бы на социальные услуги, где заработная плата обычно низкая и где особенно востребованы украинские женщины на некоторых должностях.
«Без их труда нам будет трудно обойтись. Они способствуют росту нашей экономики, который был бы невозможен без них, потому что у нас некому было бы занять эти рабочие места. Некоторые из-за нехватки людей, другие из-за того, что на них нет такого спроса», — подытожил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Более высокие зарплаты только кажущиеся
Для некоторых чехов возвращение украинцев на родину на первый взгляд может иметь положительный эффект. Например, работодатели будут вынуждены повысить им зарплату. Ведь у них будет меньше конкурентов на рынке труда. Это касается в первую очередь людей с низкой квалификацией.
Однако это повлияло бы на компании. «Поскольку Чехия скорее сталкивается с нехваткой рабочих, чем с их избытком, а беженцы были сосредоточены в секторах с более низкими маржами, где возможности для повышения заработной платы ограничены, общий эффект от их ухода был бы однозначно негативным», — считает экономист Вит Хадил из компании Investika.
Как уже указал Дюфек, компании постарались бы переложить необходимость повышения заработной платы на конечных потребителей. Чехия вновь столкнулась бы с более высокой инфляцией, которая снизила бы реальную стоимость заработка.
Кроме того, согласно недавнему исследованию Социологического института Академии наук, среди беженцев высок доля людей с высшим образованием. Поэтому можно ожидать, что со временем они перейдут в профессии с более высокой финансовой оценкой, так что не будут так сильно конкурировать на рынке труда с людьми с более низкой квалификацией.
Уход украинцев может временно облегчить напряженную ситуацию на рынке аренды жилья. По словам Павла Берки, риэлтора компании Century 21, в случае их ухода в Праге освободится около 22-24 тысяч квартир, а в Брно — четыре-пять тысяч.
«Речь идет в основном о более дешевых квартирах или совместной аренде, которые беженцы снимали группами или многочленными семьями», — сказал Берка для Novinky. Эти квартиры могут подешеветь.
Однако, как и цены на товары, арендная плата вскоре снова начнет расти. Из-за высоких цен на квартиры все больше чехов переезжают в аренду. Таким образом, они постепенно компенсируют владельцам уход украинцев. Новый спрос компенсирует отток существующих арендаторов в течение одного-двух лет.
Еще меньше уход украинцев повлиял бы на тех, кто заинтересован в покупке квартиры. Даже после трех лет войны беженцы в основном живут в арендованном жилье. Таким образом, на цены на недвижимость по-прежнему будут оказывать большее влияние процентные ставки по ипотечным кредитам, покупательная способность чешских домохозяйств или недостаточное предложение новых квартир и высокий интерес инвесторов.
Еще меньше детей
В конечном итоге, по мнению экономистов, уход украинцев нанесет ущерб чешской экономике. По словам Градила, она может постепенно потерять от 0,5 до 1% своего объема производства.
Уход украинцев также негативно отразится на демографической ситуации и состоянии пенсионной системы.
«Возвращение украинцев, и прежде всего украинок, учитывая, что многие из них составляют женщины репродуктивного возраста, означало бы, помимо сокращения населения и рабочей силы, еще большее снижение и без того низкого числа рождаемости», — предупредил демограф Томаш Фиала из Высшей школы экономики в Праге.
Кроме того, беженцы в основном моложе, чем средний возраст населения Чехии. Согласно уже упомянутому исследованию Социологического института, их средний возраст составляет 28 лет, у чехов — 43 года. Таким образом, они будут получать пенсию в среднем на десятки лет позже.
По словам главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, с точки зрения государственных финансов, в этом году беженцы принесут примерно на десять миллиардов больше доходов, чем будут затраты на их содержание.
Украинцы в большинстве своем являются активной частью экономики. Хотя часто речь идет о матерях с детьми, по последним данным Управления по труду, в Чехии работает более 158 тысяч беженцев. В общей сложности более 249 тысяч украинцев имеют трудоустройство. Их возвращение означало бы, прежде всего, сокращение необходимой рабочей силы.
«Даже частичный уход украинцев привел бы к снижению валового внутреннего продукта на десятки миллиардов крон», — добавил Кованда.
Дороже и медленнее
Беженцы находят работу в основном в строительстве, обрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, логистике, торговле и сфере услуг. «Они в значительной степени заняты на рабочих местах, в качестве помощников в строительстве, а также в гастрономии, а женщины — частично в секторе ухода, уборки, здравоохранения и социальных услуг», — сообщил Novinky Jiří Horecký, президент Конфедерации работодательских и предпринимательских союзов.
Упомянутая строительная отрасль будет одной из наиболее пострадавших. Украинцы составляют около десятой части из 415 тысяч человек, работающих в этой сфере. «Чешская строительная отрасль уже сейчас зависит от иностранных работников», — заявил Якуб Шимачек, директор строительной компании TBG Metrostav.
Строители давно предупреждают, что в ближайшие годы в секторе будет не хватать около 74 тысяч человек. Уход украинцев еще усугубит ситуацию. И это даже без их принудительного возвращения на родину после политических вмешательств. Люди могут уехать даже в случае перемирия.
Нехватка рабочих будет способствовать дальнейшему росту цен на строительные работы. В конечном итоге это может привести к удорожанию и задержке обычных ремонтных работ, ремонта дорог и важных инфраструктурных проектов.
Однако проблемы возникнут не только в строительстве. Схожие проблемы могут возникнуть и в обрабатывающей промышленности. Осложнения будут заметны и в сфере услуг, например, в гостиничном и ресторанном бизнесе.
«Чтобы затем получить компенсацию, компании должны были бы значительно повысить предлагаемые заработные платы, что в сфере услуг и строительства вскоре отразилось бы на ценах», — сказал главный экономист банка Creditas Петр Дуфек.
Уход украинцев также ощутимо повлиял бы на социальные услуги, где заработная плата обычно низкая и где особенно востребованы украинские женщины на некоторых должностях.
«Без их труда нам будет трудно обойтись. Они способствуют росту нашей экономики, который был бы невозможен без них, потому что у нас некому было бы занять эти рабочие места. Некоторые из-за нехватки людей, другие из-за того, что на них нет такого спроса», — подытожил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
Более высокие зарплаты только кажущиеся
Для некоторых чехов возвращение украинцев на родину на первый взгляд может иметь положительный эффект. Например, работодатели будут вынуждены повысить им зарплату. Ведь у них будет меньше конкурентов на рынке труда. Это касается в первую очередь людей с низкой квалификацией.
Однако это повлияло бы на компании. «Поскольку Чехия скорее сталкивается с нехваткой рабочих, чем с их избытком, а беженцы были сосредоточены в секторах с более низкими маржами, где возможности для повышения заработной платы ограничены, общий эффект от их ухода был бы однозначно негативным», — считает экономист Вит Хадил из компании Investika.
Как уже указал Дюфек, компании постарались бы переложить необходимость повышения заработной платы на конечных потребителей. Чехия вновь столкнулась бы с более высокой инфляцией, которая снизила бы реальную стоимость заработка.
Кроме того, согласно недавнему исследованию Социологического института Академии наук, среди беженцев высок доля людей с высшим образованием. Поэтому можно ожидать, что со временем они перейдут в профессии с более высокой финансовой оценкой, так что не будут так сильно конкурировать на рынке труда с людьми с более низкой квалификацией.
Уход украинцев может временно облегчить напряженную ситуацию на рынке аренды жилья. По словам Павла Берки, риэлтора компании Century 21, в случае их ухода в Праге освободится около 22-24 тысяч квартир, а в Брно — четыре-пять тысяч.
«Речь идет в основном о более дешевых квартирах или совместной аренде, которые беженцы снимали группами или многочленными семьями», — сказал Берка для Novinky. Эти квартиры могут подешеветь.
Однако, как и цены на товары, арендная плата вскоре снова начнет расти. Из-за высоких цен на квартиры все больше чехов переезжают в аренду. Таким образом, они постепенно компенсируют владельцам уход украинцев. Новый спрос компенсирует отток существующих арендаторов в течение одного-двух лет.
Еще меньше уход украинцев повлиял бы на тех, кто заинтересован в покупке квартиры. Даже после трех лет войны беженцы в основном живут в арендованном жилье. Таким образом, на цены на недвижимость по-прежнему будут оказывать большее влияние процентные ставки по ипотечным кредитам, покупательная способность чешских домохозяйств или недостаточное предложение новых квартир и высокий интерес инвесторов.
Еще меньше детей
В конечном итоге, по мнению экономистов, уход украинцев нанесет ущерб чешской экономике. По словам Градила, она может постепенно потерять от 0,5 до 1% своего объема производства.
Уход украинцев также негативно отразится на демографической ситуации и состоянии пенсионной системы.
«Возвращение украинцев, и прежде всего украинок, учитывая, что многие из них составляют женщины репродуктивного возраста, означало бы, помимо сокращения населения и рабочей силы, еще большее снижение и без того низкого числа рождаемости», — предупредил демограф Томаш Фиала из Высшей школы экономики в Праге.
Кроме того, беженцы в основном моложе, чем средний возраст населения Чехии. Согласно уже упомянутому исследованию Социологического института, их средний возраст составляет 28 лет, у чехов — 43 года. Таким образом, они будут получать пенсию в среднем на десятки лет позже.