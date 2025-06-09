С высшим образованием они убирают помещения или собирают коробки передач. Украинцам тяжело найти работу по специальности в Чехии

Новости 420on 9 июня 2025 09:30 1178

Фармацевты, учителя, психологи и медицинские работники, прибывшие в Чехию из Украины, с трудом находят работу по специальности. Часто они устраиваются на неквалифицированные и менее оплачиваемые должности. Препятствием для них является не только языковой барьер, но и нострификация диплома о высшем образовании или ориентация на местном рынке труда. Именно в этом беженцам поможет программа чешского отделения Международной организации по миграции (IOM).