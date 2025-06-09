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С высшим образованием они убирают помещения или собирают коробки передач. Украинцам тяжело найти работу по специальности в Чехии
9 июня 2025
09:30
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Фармацевты, учителя, психологи и медицинские работники, прибывшие в Чехию из Украины, с трудом находят работу по специальности. Часто они устраиваются на неквалифицированные и менее оплачиваемые должности. Препятствием для них является не только языковой барьер, но и нострификация диплома о высшем образовании или ориентация на местном рынке труда. Именно в этом беженцам поможет программа чешского отделения Международной организации по миграции (IOM).
«Наши данные показывают, что беженцы из Украины застряли на должностях ниже своих квалификаций», — сказал в интервью Novinky Мартин Спурный из Социологического института Академии наук, который занимается интеграцией украинцев в рамках исследования «Голос украинцев».
По его словам, Чехия не располагает точными данными об образовании беженцев. «Государство не спрашивало об этом при въезде и не спрашивает и сегодня», — пояснил он. Тем не менее, согласно исследованию Министерства внутренних дел, из сотен тысяч украинцев, прибывших в страну после российского вторжения, почти половина имеют высшее образование. Однако в Чехии они, как правило, не могут найти работу по специальности.
«Мы наблюдаем большой разрыв между тем, какой работой они занимались в Украине, и тем, что они делают здесь. Кроме того, ситуация со временем не улучшается, квалифицированным людям не удается найти подходящую работу и у нас», — добавил Спурный.
Данные показывают, что, например, образованные специалисты, такие как врачи, учителя или инженеры-строители, чаще всего оказываются на должностях операторов машин или вспомогательного персонала. В то время как в Украине более 45% беженцев работали в таких квалифицированных профессиях, в Чехии их доля составляет всего 16%.
Изменить эту ситуацию пытается программа «Мост к интеграции» под эгидой IOM. «Мы стараемся помочь квалифицированным и образованным людям вырваться из замкнутого круга низкоквалифицированных профессий», — сказал руководитель проекта Радован Главачек.
Учителя и инженеры
«В основном к нам обращаются люди в возрасте от 35 до 50 лет, причем 90% из них — женщины. Главная причина — стремление найти официальную работу по специальности, которую они получили», — сказал Главачек. Среди желающих есть представители самых разных профессий: от учителей детских садов, экономистов, инженеров и юристов до психологов и медицинских работников.
Консультанты программы бесплатно помогают беженцам в нострификации, то есть признания иностранных дипломов и других документов об образовании, в переквалификации и карьерном консультировании. «Конечно, мы сталкиваемся с недостаточным знанием чешского языка, поэтому первым шагом обычно являются языковые курсы, которые мы помогаем организовать», — пояснил Главачек.
Проект направлен на оказание помощи как минимум двум тысячам человек из Украины, получившим временную защиту в Чехии. Речь идет не только о выпускниках вузов, но и о других людях с профессиональным или техническим опытом, который они могут развивать, например, на курсах переподготовки в Управлении по труду.
Программа стартовала в марте, пять консультантов работают в десяти контактных пунктах и предоставляют личную, онлайн и телефонную поддержку на чешском и украинском языках.
Неполные десять миллионов крон, необходимые для этого, были предоставлены в основном Европейским союзом, государственный бюджет внес лишь миллион крон. Программа будет действовать до конца 2026 года, и если за это время она поможет хотя бы двум тысячам человек, то затраты на помощь в поиске лучшей работы для одного человека составят 5 000 крон.
По его словам, Чехия не располагает точными данными об образовании беженцев. «Государство не спрашивало об этом при въезде и не спрашивает и сегодня», — пояснил он. Тем не менее, согласно исследованию Министерства внутренних дел, из сотен тысяч украинцев, прибывших в страну после российского вторжения, почти половина имеют высшее образование. Однако в Чехии они, как правило, не могут найти работу по специальности.
«Мы наблюдаем большой разрыв между тем, какой работой они занимались в Украине, и тем, что они делают здесь. Кроме того, ситуация со временем не улучшается, квалифицированным людям не удается найти подходящую работу и у нас», — добавил Спурный.
Данные показывают, что, например, образованные специалисты, такие как врачи, учителя или инженеры-строители, чаще всего оказываются на должностях операторов машин или вспомогательного персонала. В то время как в Украине более 45% беженцев работали в таких квалифицированных профессиях, в Чехии их доля составляет всего 16%.
Изменить эту ситуацию пытается программа «Мост к интеграции» под эгидой IOM. «Мы стараемся помочь квалифицированным и образованным людям вырваться из замкнутого круга низкоквалифицированных профессий», — сказал руководитель проекта Радован Главачек.
Учителя и инженеры
«В основном к нам обращаются люди в возрасте от 35 до 50 лет, причем 90% из них — женщины. Главная причина — стремление найти официальную работу по специальности, которую они получили», — сказал Главачек. Среди желающих есть представители самых разных профессий: от учителей детских садов, экономистов, инженеров и юристов до психологов и медицинских работников.
Консультанты программы бесплатно помогают беженцам в нострификации, то есть признания иностранных дипломов и других документов об образовании, в переквалификации и карьерном консультировании. «Конечно, мы сталкиваемся с недостаточным знанием чешского языка, поэтому первым шагом обычно являются языковые курсы, которые мы помогаем организовать», — пояснил Главачек.
Проект направлен на оказание помощи как минимум двум тысячам человек из Украины, получившим временную защиту в Чехии. Речь идет не только о выпускниках вузов, но и о других людях с профессиональным или техническим опытом, который они могут развивать, например, на курсах переподготовки в Управлении по труду.
Программа стартовала в марте, пять консультантов работают в десяти контактных пунктах и предоставляют личную, онлайн и телефонную поддержку на чешском и украинском языках.
Неполные десять миллионов крон, необходимые для этого, были предоставлены в основном Европейским союзом, государственный бюджет внес лишь миллион крон. Программа будет действовать до конца 2026 года, и если за это время она поможет хотя бы двум тысячам человек, то затраты на помощь в поиске лучшей работы для одного человека составят 5 000 крон.