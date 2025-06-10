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Чехия по-прежнему отказывается принимать часть украинских беженцев. Готовится новый закон
10 июня 2025
08:00
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Чехия по-прежнему отказывается предоставлять временную защиту тем беженцам, которые уже получили защиту в другой стране ЕС. При этом в апреле Высший административный суд постановил, что чешское государство должно рассматривать и эти заявления и не может сразу отклонять их, как делало до сих пор. Однако Министерство внутренних дел настаивает на своем и подготовило в проекте закона предохранительную меру на случай возможных судебных споров. Поправка не должна затронуть тех, кто бежит из Украины прямо в Чехию, они смогут получить защиту без особых проблем, как и раньше.
«Я понимаю, что в первую очередь мы должны оказывать помощь людям, которые прибывают из страны, подвергшейся нападению, а не тем, кто уже получил базовую помощь», — сказал депутат движения STAN Петр Летоха, который подал предложение о внесении изменений в закон. Однако за этим предложением стоит в первую очередь Министерство внутренних дел, возглавляемое Витом Ракушаном (STAN).
Чехия давно отказывается рассматривать заявления о предоставлении временной защиты беженцам, которые уже получили защиту в другой стране ЕС, но хотели бы переселиться в Чехию и пользоваться защитой и связанными с ней преимуществами.
Однако такой подход Министерства внутренних дел был отклонен в апрельском решении Верховного административного суда. «Министерство внутренних дел не может возвращать заявления о предоставлении вида на жительство гражданам Украины, пользующимся временной защитой на территории Европейского союза, на том основании, что такая защита уже была им предоставлена в прошлом в другом государстве-члене», указал суд.
Представителям Министерства внутренних дел это не нравится. «Если говорить очень упрощенно, то, несмотря на мнение суда, мы подходим к этому вопросу так, что вторичную временную защиту не предоставляем. Палата депутатов является суверенным органом, который каким-то образом принял решение», — заявил министр Ракушан депутатам на заседании комитета по безопасности в последнюю неделю мая.
В чешском законе Lex Ukrajina указано, что заявление о предоставлении временной защиты не принимается, если иностранец получил временную или международную защиту в другом государстве ЕС. Однако министерство на всякий случай подготовило новое изменение закона, чтобы, по словам министра Ракушана, «избежать проблем с решением Высшего административного суда».
Чешская Республика принимает больше всего украинских беженцев на душу населения
Предложение, внесенное депутатом Летохой, вводит в закон Lex Ukraine совершенно новый порядок. В случае если в Чехии возникнет угроза исчерпания возможностей для приема беженцев, Министерство внутренних дел направит об этом сообщение в Европейскую комиссию. В таком письме также должно быть указано, что ЕС должен обеспечить баланс в приеме беженцев. После отправки такого письма Чехия, согласно новому параграфу, не обязана принимать тех иностранцев, которые были или являются обладателями временной защиты в другом государстве ЕС.
«Чехия на протяжении длительного времени занимает первое место в Европейском союзе по количеству лиц, имеющих временную защиту, в пересчете на численность населения», — говорится в обосновании этого предложения.
Согласно последнему отчету Министерства внутренних дел о состоянии миграции, в стране находится 397 750 обладателей временной защиты, то есть беженцев из Украины, что составляет 36,49 беженца на тысячу жителей. Второе место в этом рейтинге занимает Польша с 27,16 беженца, например, в Австрии этот показатель составляет 24,47, а в Германии всего 14,11.
По данным чешского министерства, нельзя еще больше усугублять эти различия, принимая у себя еще больше украинских беженцев из других стран ЕС. По мнению МВД, конфликт в Украине остается нестабильным, и Чехия должна сохранять резервы «на случай нового притока».
В настоящее время в Чехии несколько десятков случаев лиц требуют временной защиты, несмотря на то, что она уже была им предоставлена в других странах ЕС. По словам Летохи, готовящаяся мера носит прежде всего превентивный характер на будущее. Описанный проект изменения Lex Ukraine был приложен к поправке к закону об убежище, которая в настоящее время ожидает третьего чтения в Палате депутатов.
Чехия давно отказывается рассматривать заявления о предоставлении временной защиты беженцам, которые уже получили защиту в другой стране ЕС, но хотели бы переселиться в Чехию и пользоваться защитой и связанными с ней преимуществами.
Однако такой подход Министерства внутренних дел был отклонен в апрельском решении Верховного административного суда. «Министерство внутренних дел не может возвращать заявления о предоставлении вида на жительство гражданам Украины, пользующимся временной защитой на территории Европейского союза, на том основании, что такая защита уже была им предоставлена в прошлом в другом государстве-члене», указал суд.
Представителям Министерства внутренних дел это не нравится. «Если говорить очень упрощенно, то, несмотря на мнение суда, мы подходим к этому вопросу так, что вторичную временную защиту не предоставляем. Палата депутатов является суверенным органом, который каким-то образом принял решение», — заявил министр Ракушан депутатам на заседании комитета по безопасности в последнюю неделю мая.
В чешском законе Lex Ukrajina указано, что заявление о предоставлении временной защиты не принимается, если иностранец получил временную или международную защиту в другом государстве ЕС. Однако министерство на всякий случай подготовило новое изменение закона, чтобы, по словам министра Ракушана, «избежать проблем с решением Высшего административного суда».
Чешская Республика принимает больше всего украинских беженцев на душу населения
Предложение, внесенное депутатом Летохой, вводит в закон Lex Ukraine совершенно новый порядок. В случае если в Чехии возникнет угроза исчерпания возможностей для приема беженцев, Министерство внутренних дел направит об этом сообщение в Европейскую комиссию. В таком письме также должно быть указано, что ЕС должен обеспечить баланс в приеме беженцев. После отправки такого письма Чехия, согласно новому параграфу, не обязана принимать тех иностранцев, которые были или являются обладателями временной защиты в другом государстве ЕС.
«Чехия на протяжении длительного времени занимает первое место в Европейском союзе по количеству лиц, имеющих временную защиту, в пересчете на численность населения», — говорится в обосновании этого предложения.
Согласно последнему отчету Министерства внутренних дел о состоянии миграции, в стране находится 397 750 обладателей временной защиты, то есть беженцев из Украины, что составляет 36,49 беженца на тысячу жителей. Второе место в этом рейтинге занимает Польша с 27,16 беженца, например, в Австрии этот показатель составляет 24,47, а в Германии всего 14,11.
По данным чешского министерства, нельзя еще больше усугублять эти различия, принимая у себя еще больше украинских беженцев из других стран ЕС. По мнению МВД, конфликт в Украине остается нестабильным, и Чехия должна сохранять резервы «на случай нового притока».
В настоящее время в Чехии несколько десятков случаев лиц требуют временной защиты, несмотря на то, что она уже была им предоставлена в других странах ЕС. По словам Летохи, готовящаяся мера носит прежде всего превентивный характер на будущее. Описанный проект изменения Lex Ukraine был приложен к поправке к закону об убежище, которая в настоящее время ожидает третьего чтения в Палате депутатов.