Чехия по-прежнему отказывается принимать часть украинских беженцев. Готовится новый закон

Новости 420on 10 июня 2025 08:00 690

Чехия по-прежнему отказывается предоставлять временную защиту тем беженцам, которые уже получили защиту в другой стране ЕС. При этом в апреле Высший административный суд постановил, что чешское государство должно рассматривать и эти заявления и не может сразу отклонять их, как делало до сих пор. Однако Министерство внутренних дел настаивает на своем и подготовило в проекте закона предохранительную меру на случай возможных судебных споров. Поправка не должна затронуть тех, кто бежит из Украины прямо в Чехию, они смогут получить защиту без особых проблем, как и раньше.