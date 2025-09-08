Украинцам в Чехии начали сообщать результаты заявок на спецВНЖ





При положительном решении открывается возможность пройти онлайн-регистрацию до 31 декабря 2025 года. После этого заявителю назначат дату визита в МВД Чехии для проверки документов и сдачи биометрии.

С 8 сентября результаты рассмотрения заявок доступны в личных кабинетах на портале для иностранцев ipc.gov.cz При положительном решении открывается возможность пройти онлайн-регистрацию до 31 декабря 2025 года. После этого заявителю назначат дату визита в МВД Чехии для проверки документов и сдачи биометрии.

МВД Чехии подготовило видеоинструкцию по прохождению регистрации: СМОТРЕТЬ или изучить PDF-инструкцию.





Регистрация





Кнопку «Регистрация» вы найдете после входа в свой профиль в разделе «Специальное разрешение на долгосрочное пребывание». Кнопка активна только в том случае, если вы соответствуете всем условиям.





Первым шагом регистрации является внесение ваших личных данных в формуляр.

Вторым — бронирование даты визита в отделение Министерства внутренних дел. Портал автоматически назначит вам соответствующее отделение в соответствии с адресом, указанным в регистрационном формуляре.







Выбранный срок можно изменить или в случае его пропуска назначить новый, но только один раз; должны прибыть все зарегистрированные лица.





Визиты в отделение Министерства внутренних дел

Для получения специального разрешения на долгосрочное пребывание вы должны прибыть в отделение Министерства внутренних дел, предоставить необходимые документы , пройти процедуру снятия биометрических данных, а впоследствии – получить биометрическую карту.





После снятия биометрических данных вы должны прибыть в отделение Министерства внутренних дел в срок, назначенный отделением. Этот срок является окончательным и его нельзя изменить ни через учетную запись на этом портале, ни по телефону через Клиентский центр для предоставления информации иностранцам. Дата выдачи биометрической карты может быть изменена только по уважительным причинам на основании письма с объяснением.





Перед получением биометрической карты разрешения на пребывание состоится финальная проверка соблюдения некоторых условий (например, непрерывности действия временной защиты).