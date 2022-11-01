Топ-10 чешских рождественских фильмов, чтобы почувствовать уют

До Рождества осталось меньше месяца — самое время окунуться в праздничную атмосферу и создать себе подходящее настроение. Лучшие помощники в этом — фильмы с рождественской тематикой. О мировых культовых фильмах вы и так в курсе, а вот чешские, возможно, будут для вас открытием.

«Три орешка для золушки» (Tři oříšky pro Popelku)

Этот фильм — классическая сказка про Золушку, которую мачеха заставляла работать с утра до ночи. Но как-то в лесу Золушка нашла три волшебных орешка, и с этого начались чудеса, встреча с принцем и, разумеется, свадьба. Кто из нас не знает эту любимую с детства сказку? В Чехии фильм стал настоящей рождественской классикой, и любовь к нему передается из поколения в поколение. Фильм снял режиссер Вацлав Ворличек в 1973 году. Главную роль исполнила Либушка Шафранкова. А Карел Готт спел песню, ставшую впоследствии легендарной.

«Норки» (Pelíšky)

Эта лента входит в топ самых популярных и успешных чешских фильмов. Сами чехи ее цитируют и с удовольствием смотрят каждый год в период рождественских праздников. В фильме рассказывается о двух семьях, которые живут в одном доме, но их взгляды на жизнь совершенно разные. Один глава семьи симпатизирует коммунистам, другой — ветеран чешского сопротивления. Режиссер Ян Гржебейк снял его в 1999 году, но события в фильме разворачиваются в 1968-м. Самым большим преимуществом, несомненно, является актерский состав. В ленте снялось множество замечательных актеров, которые идеально подошли для своих ролей.

«Морозко» (Mrazík)

Как ни удивительно, но одна из самых любимых рождественских сказок у чехов — «Морозко». Фильм был снят советским режиссером Александром Роу в 1964 году и всего лишь дублирован на чешский язык. В Чехии на этой сказке выросло не одно поколение, и даже в наше время фильм не теряет популярность. Исполнительница главной роли Настеньки Наталья Седых была приглашена в Прагу на церемонию национальной кинопремии, где ей вручили главный приз. Забавно, что в США эта кинокартина попала в список 100 худших фильмов за всю историю кинематографа.

«Ангел» (Anděl páně)

Современная чешская комедийная сказка, первая часть которой вышла в 2005 году, а вторая — в 2016-м. За основу сюжета была взята сказка Божены Немцовой. Режиссировал фильм Йиржи Страх, а сценарий написала Люция Конашова. Актерский состав впечатляющий, например, главную роль в фильме исполняет Ян Троян. Чехи обожают этот добрый и веселый фильм про Ангела, который спустился на землю, чтобы научиться помогать людям. Фильм понравится и взрослым, и детям.

«Придет ли Санта в этом году?» (Přijde letos Ježíšek?)

В основе фильма — история семьи Хосе, который эмигрировал в Мексику во времена коммунистического режима в Чехословакии, а теперь со своей семьей спустя 30 лет решил приехать на Рождество в Прагу. Цель приезда — попросить младенца Иисуса о чуде. Главный герой, роль которого играет Йозеф Абргам, встречает в Праге свою бывшую любовь и ностальгирует о прошлом. Стоит отметить, что рейтинг фильма — средний, но тем не менее это довольно приятное и расслабляющее кино, в котором рождественская атмосфера играет большую роль. Режиссировала фильм Ленка Кни, а снят он в 2013 году.

«Я наслаждаюсь светом с тобой» (S tebou mě baví svět)

Этот успешный чешский фильм назвали «комедией столетия», в нем рассказывается история трех отцов, которые отправляются в горы. Но не одни, а со своими детьми. А их жены в это время остаются дома и наслаждаются тишиной и спокойствием. Отцы по-спортивному принимают вызов, а их воспитательные методы приводят к одной забавной ситуации за другой. Прекрасный актерский состав, красивые зимние декорации и много качественного юмора обеспечат вам рождественское настроение. Фильм снят в 1982 году режиссером Марией Поледняковой.

«Крылья Рождества» (Křídla Vánoc)

Романтическая драма 2013 года с элементами комедии и мистики рассказывает историю четырех друзей, которые работают в торговом центре. У каждого из них свои мечты, свои страхи, и каждый воспринимает рождественский сезон совершенно по-своему. Однако в этом году их пути переплетаются еще сильнее, чем они рассчитывали, и они подвергаются испытанию, которое покажет, кто они на самом деле. Режиссер фильма — Карин Крайчо Бабинска.

«Дьяволы не шутят» (S čerty nejsou žerty)

Злая и жадная мачеха, легко манипулируемый дьявол, ограбленный принц и влюбленная пара. Если рождественские фильмы и нуждаются в чем-то, так это в смеси юмора, гиперболизации, напряженности и, самое главное, в хорошем финале. И эта чудесная сказка прекрасно сочетает в себе все эти элементы. Режиссер фильма — Гинек Бочан. Фильм снят в 1984 году по мотивам книги Божены Немцовой.

«Был однажды один король» (Byl jednou jeden král)

Прошло почти 70 лет с момента выхода этого фильма, но юмор в нем по-прежнему остается актуальным. Классическая сказка, в которой принцессы должны показать, как сильно они любят своего отца. Но ответ одной из них совсем не понравится королю, потому что она ответит, что любит его как соль. Тогда отец выгонит ее из своего королевства и запретит использовать в нем соль. Сделав это, он создаст много проблем для всех, в том числе и для себя. В этой красочной киносказке добро вновь одержит победу над злом, а мудрость — над глупостью. Фильм снят в 1954 году по мотивам книг Божены Немцовой и Павола Добшинского, режиссер — Борживой Земан.

«Сказки для Эмы» (Pohádky pro Emu)

Сюжет фильма построен на истории 50-летнего Петра Миллера, который живет в Лондоне. Но он вынужден вернуться в Прагу, чтобы его дочь, о существовании которой он даже не знал, не попала в приют. История весьма запутанная, но со счастливым концом. События происходят в период Рождества, поэтому вас ждет много кадров с украшенной праздничной Прагой. Фильм снят в 2016 году режиссером Рудольфом Гавликом.

Желаем вам приятного просмотра и прекрасного рождественского настроения!

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