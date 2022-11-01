Новое YouTube-видео от 420on: Праздничная музыка у камина. Новогодний плейлист

22 декабря
13:48
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Праздничное настроение в теплой атмосфере. Укройтесь пледом, сварите какао или глинтвейн и насладитесь подарком от YouTube-команды 420on к Рождеству — волшебной музыкой и уютным камином. Почувствуйте приятную атмосферу адвента в европейском городке!
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – «Очковать, каки» и другие необычные чешские слова. Викторина для семьи или круга друзей. Учим чешский язык играючи
YouTube – Все, что вы не знали о страховании иностранцев в Чехии (2022)
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