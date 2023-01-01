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Где в Праге купить чешское вино прямо с виноградника

Где в Праге купить чешское вино прямо с виноградника

Партнер рубрики:
Иннокентьева Виктория
01 марта
15:52
14453
Чешское вино существует. Доказано чешскими виноградниками. Лучший способ доказать это себе – купить бутылочку красненького в специальном винном магазине или прямо в полях.

Где в Праге купить чешское вино прямо с виноградника
Святовацлавский виноградник


Фото:  hrad.cz
 
Svatováclavská vinice – один из старейших виноградников Чехии. Для туристов – это обязательный пункт в пешем меню в окрестностях Пражского града, для всех остальных – возможность вкусить чешского вина и вдохнуть запах тысячелетней истории в одном месте. Несмотря на свой старческий возраст, Святовацлавский виноградник был открыт для широкой публики лишь несколько лет назад. Помимо целевого продукта – вина сортов Rhine Riesling и Pinot Noir, посетителям предлагают завораживающие картины Праги. Присядьте на ступеньках в нижней части виноградника или за столиком ресторана Piano Nobile, и вы поймете, почему некогда великий князь Вацлав решил основать первую виноградную плантацию именно здесь.
 
Где найти: метро Malostranská между Klarov и Jelení příkop (нижняя часть стены Пражского града: Staré zámecké schody 251/6)

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Виноградник Святой Клары


Фото: kudyznudy.cz
 
Убить двух зайцев за одну поездку можно не только на охоте, но и в известном районе Праги Troja. Немногие знают о том, что, кроме шедевра барочного искусства замка Troja и прилегающих садов, рядом раскинулись виноградные кущи одного из самых красивых виноградников Праги, куда можно попасть прямо из Ботанического сада. Не так давно его сделали еще краше и чище: посадили новые кусты, подравняли старые и подлечили все остальные. Сегодня здесь выращивают Riesling, Müller Thurgau, Traminer, Sauvignon Blanc, Moravian Muscat, Pinot Gris и Blauer Portugieser. Ежегодно осенью здесь проводятся винные торжества, главным из которых является Troja Vinobraní.
 
Где найти: ост. Botanická zahrada (Nádvorní 134), Praha 4


Виноградник Салабка


Фото: apartmanysalabka.cz
 
По соседству с виноградником Святой Клары расположился его старший виноградный родственник – большой виноградник Салабка площадью 4,5 гектара, основанный в XIII веке. По-настоящему выращивать виноградную лозу и собирать туристов на дегустацию в нем стали лишь в середине прошлого столетия. Но кого волнуют эти детали, когда с холма открывается такой потрясающий вид на влтавскую долину, а в бокале переливается вино из лучшего сорта винограда, произрастающего в Салабке, Pinot Blanc.
 
Где найти: ост. Botanická zahrada (K Bohnicím 2), Praha 4


Виноградник Gazebo


Фото: wikipedia.org
 
Недалеко от Вышеграда звоном винных бокалов манит еще одно популярное место Viniční Altán –ресторан «Винная беседка», который заправляется винами с виноградника Gazebo в парке Grébovka. Он находится в районе Винограды, прославившемся своими виноградниками еще в XIV веке. В наши дни на полутора гектарах крутых склонов Нусельской долины выращивают несколько сортов винограда: Pinot Gris, Mueller-Thurgau, Rhine Riesling, Dornfelder и Pinot. «Беседка» в названии – не пустое слово: посреди бесконечных рядов ползущей лозы стоит резной деревянный домик с большой террасой, где можно продегустировать вина, прикупить несколько бутылок любимого напитка и утонуть в зелени прилежащих парковых территорий.
 
Где найти: Havlíčkovy sady 1369, Praha 2


Виноградник Máchalka


Фото: geoloations.ws
 
Чем дальше от центра Праги, тем больше шансов оказаться с виноградными кустами в сладостном уединении. Виноградник Máchalka начал работу в 1996 году и был назван так в честь последнего владельца Josef Máchalov. На высоте 240 метров в районе Vysočany вы не найдете ни резных домиков, ни захватывающих пейзажей с картинки. Только легкий урбанизм, разбавленный приятной зеленью: слева от вас окажется бобслейная трасса, по правую руку – лес, а вдали нарисуются очертания О2 Arena. В этом винограднике-кооперативе, который существует при поддержке администрации района Прага 9, выращивают семь высококачественных сортов винограда: Pinot Blanc, Riesling, Müller Thurgau, Saint Laurent, Pinot Noir, Modrý Portugal, Muškát Moravský. Организация винного тура возможна только по предварительной договоренности.
 
Где найти: ост. Prosek (метро) или Kelerka (автобус), недалеко от ресторана Na bobovce (Prosecká 430/36), Praha 9


Виноградник Modřanská


Фото: ovine.cz
 
Самый удаленный виноградник в городе Modřanská расположился на крутых склонах над Влтавой. Это как минимум компенсирует несколько утомительное путешествие в живописный район Праги 12. В том виде, в каком вы его увидите, виноградник работает с 1987 года, хотя история этого места, ранее известного как Arcibiskupská, уходит в XII век. Сегодня здесь вьется лоза нескольких сортов винограда: Riesling, Pinot Blanc, Gewürztraminer, Pinot Noir и Modrý Portugal. Обычно один клиент уносит с собой до 100 литра вина, но, если ваша пирушка не дотягивает до буйного пиршества, вам предложат остановиться на 20 литрах. По соседству с Modřanská находится ипподром Velka Chuchle, куда можно заглянуть после знакомства с виноградником.
 
Где найти: Chuchelská 6/1 (Modřanská), Praha 12
 


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