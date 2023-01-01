Где в Праге купить чешское вино прямо с виноградника

Чешское вино существует. Доказано чешскими виноградниками. Лучший способ доказать это себе – купить бутылочку красненького в специальном винном магазине или прямо в полях.

Святовацлавский виноградник





Фото: hrad.cz



Svatováclavská vinice – один из старейших виноградников Чехии. Для туристов – это обязательный пункт в пешем меню в окрестностях Пражского града, для всех остальных – возможность вкусить чешского вина и вдохнуть запах тысячелетней истории в одном месте. Несмотря на свой старческий возраст, Святовацлавский виноградник был открыт для широкой публики лишь несколько лет назад. Помимо целевого продукта – вина сортов Rhine Riesling и Pinot Noir, посетителям предлагают завораживающие картины Праги. Присядьте на ступеньках в нижней части виноградника или за столиком ресторана Piano Nobile, и вы поймете, почему некогда великий князь Вацлав решил основать первую виноградную плантацию именно здесь.

Где найти: метро Malostranská между Klarov и Jelení příkop (нижняя часть стены Пражского града: метро Malostranská между Klarov и Jelení příkop (нижняя часть стены Пражского града: Staré zámecké schody 251/6





Виноградник Святой Клары





Фото: kudyznudy.cz

Убить двух зайцев за одну поездку можно не только на охоте, но и в известном районе Праги Troja. Немногие знают о том, что, кроме шедевра барочного искусства замка Troja и прилегающих садов, рядом раскинулись виноградные кущи одного из самых красивых виноградников Праги, куда можно попасть прямо из Ботанического сада. Не так давно его сделали еще краше и чище: посадили новые кусты, подравняли старые и подлечили все остальные. Сегодня здесь выращивают Riesling, Müller Thurgau, Traminer, Sauvignon Blanc, Moravian Muscat, Pinot Gris и Blauer Portugieser. Ежегодно осенью здесь проводятся винные торжества, главным из которых является Troja Vinobraní.

Где найти: ост. Botanická zahrada ( : ост. Botanická zahrada ( Nádvorní 134 ), Praha 4





Виноградник Салабка





Фото: apartmanysalabka.cz



По соседству с виноградником Святой Клары расположился его старший виноградный родственник – большой виноградник Салабка площадью 4,5 гектара, основанный в XIII веке. По-настоящему выращивать виноградную лозу и собирать туристов на дегустацию в нем стали лишь в середине прошлого столетия. Но кого волнуют эти детали, когда с холма открывается такой потрясающий вид на влтавскую долину, а в бокале переливается вино из лучшего сорта винограда, произрастающего в Салабке, Pinot Blanc.

Где найти: ост. Botanická zahrada ( : ост. Botanická zahrada ( K Bohnicím 2 ), Praha 4





Виноградник Gazebo





Фото: wikipedia.org



Недалеко от Вышеграда звоном винных бокалов манит еще одно популярное место Viniční Altán –ресторан «Винная беседка», который заправляется винами с виноградника Gazebo в парке Grébovka. Он находится в районе Винограды, прославившемся своими виноградниками еще в XIV веке. В наши дни на полутора гектарах крутых склонов Нусельской долины выращивают несколько сортов винограда: Pinot Gris, Mueller-Thurgau, Rhine Riesling, Dornfelder и Pinot. «Беседка» в названии – не пустое слово: посреди бесконечных рядов ползущей лозы стоит резной деревянный домик с большой террасой, где можно продегустировать вина, прикупить несколько бутылок любимого напитка и утонуть в зелени прилежащих парковых территорий.





Виноградник Máchalka





Фото: geoloations.ws



Чем дальше от центра Праги, тем больше шансов оказаться с виноградными кустами в сладостном уединении. Виноградник Máchalka начал работу в 1996 году и был назван так в честь последнего владельца Josef Máchalov. На высоте 240 метров в районе Vysočany вы не найдете ни резных домиков, ни захватывающих пейзажей с картинки. Только легкий урбанизм, разбавленный приятной зеленью: слева от вас окажется бобслейная трасса, по правую руку – лес, а вдали нарисуются очертания О2 Arena. В этом винограднике-кооперативе, который существует при поддержке администрации района Прага 9, выращивают семь высококачественных сортов винограда: Pinot Blanc, Riesling, Müller Thurgau, Saint Laurent, Pinot Noir, Modrý Portugal, Muškát Moravský. Организация винного тура возможна только по предварительной договоренности.

Где найти: ост. Prosek (метро) или Kelerka (автобус), недалеко от ресторана Na bobovce ( ост. Prosek (метро) или Kelerka (автобус), недалеко от ресторана Na bobovce ( Prosecká 430/36 ), Praha 9





Виноградник Modřanská





Фото: ovine.cz