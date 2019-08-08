Секреты шеф-повара: кетчуп по рецепту Генри Хайнца

В новом видео кулинар по призванию, музыкант по специальности, заядлый путешественник и полиглот поневоле рассказывает и показывает, как готовить вкуснейший домашний кетчуп по оригинальному рецепту Генри Хайнца.
Типичный американский соус с азиатским названием (этот парадокс Андрей объяснит в своем видео) можно хранить в стерилизованных стеклянных банках. После открытия домашний кетчуп необходимо съесть в течение недели, так как, отличие от магазинного, он не содержит стабилизаторов, консервантов и других сомнительных добавок.
Ингредиенты для кетчупа (все ссылки ведут на заказ продуктов в чешском интернет-магазине rohlik.cz):
800 г консервированных томатов (или 1 кг спелых сезонных помидоров)
140 г томатной пасты высшего качества
1 ветка сельдерея
1 головка чеснока (6-7 зубцов)
1 небольшая красная луковица (можно обычную)
1/4 ч. ложки черного перца
1/4 ч. ложки перца чили
1-5 бутончиков гвоздики (по вкусу)
3-5 ст. ложек коричневого тростникового сахара (по вкусу)
2-4 чайных ложки морской соли
1-2 ст. ложки 5-6-процентного красного винного уксуса (или яблочного, рисового)
Новые видео на канале «Не постное меню» выходят дважды в неделю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!