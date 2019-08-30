Вкусно и натурально: где в Праге попробовать лучшее мороженое

Как отпраздновать с детьми начало учебного года и подсластить окончание каникул? Конечно же, походом в кафе-мороженое. А где в Праге готовят самое вкусное мороженое без искусственных добавок? Читайте в этом материале.

Angelato

В этом списке не обойтись без хорошо знакомой пражанам семейной фабрики, которая выпускает высококачественное мороженое без искусственных добавок и глютена. Кроме классических сливочных сортов гости могут заказать веганские сорбеты, изготовленные не только из сезонных фруктов, но и из овощей и трав (ревеня, кабачков, тыквы, томатов, базилика, перечной мяты и т.д.). Новые вкусы появляются каждый месяц.

facebook.com/www.angelato.eu

Где: Rytířská 27 (Прага 1), Újezd 24 (Прага 1) и Bělohorská 50 (Бржевнов, Прага 6).

Rolls Bros

«Фишка» двух точек, работающих под вывеской Rolls Bros, — «закрученное» мороженое, которое готовят в присутствии клиента. Кроме вкусов, можно выбрать и основу: классическую сливочную, легкую йогуртовую или кокосовую. Все сотрудники носят нарисованные галстуки-бабочки — как у обезьянки на логотипе кафе.

www.rollsbros.cz

Где: пассаж u Stýblů, метро «Мустек» (Прага 1), рынок Manifesto, метро «Флоренц» или «Намнести Републики» (Прага 1)

Zmrzlinář

В кафе у площади Мира мороженое готовят по рецептам Первой республики. В ассортименте постоянно представлены четыре классических вкуса — шоколад, ваниль, клубника и фисташки, остальные 12 регулярно меняются. Есть и сорбеты, подходящие для веганов и тех, кто страдает непереносимостью лактозы.

facebook.com/zmrzlinar.cz/photos

Где: Slezská 15, метро «Намнести Миру» (Прага 2)

Puro Gelato

В четырех кафе этой знаменитой сети мороженое (точнее, джелато, как подчеркивается на каждом стаканчике) готовят из свежего фермерского молока. Все сорта не содержат глютена и консервантов. Представлен большой выбор вкуса от классических вроде клубники, манго и кофе до экзотики — жасмина с белым шоколадом или базилика.

facebook.com/puropraha

Где: Výtoň — Na Hrobci 410/1 (Прага 2), Kaprova — Kaprova 11 (Прага 1), Vinohrady — Rybalkova 29 (Прага 10), Славянский дом — Na Příkopě 22 (Прага 1)

Zmrzlina Jan Černoušek

Мороженое, произведенное фабричным способом из продуктов экстракачества. В основе — свежее молоко, свежий белый или греческий йогурт и фрукты. Некоторые вкусы, например фермерский сыр с абрикосами или сорбет из юдзу, по-хорошему удивляют.

www.facebook.com/zmrzlinajancernousek

Где: Božanovská 2098 (Прага 9)

Crème de la Crème

Все рецепты для этой сети лично составляет Гонза Хохштайгер (на фото), «чемпион» по мороженому, который посвятил этому лакомству более 15 лет и четыре года набирался гастрономического опыта в Италии. Сортов — масса, от сливочной итальянской классики и фруктовых сорбетов до веганских нефруктовых сортов и «здорового» мороженого без сахара.

www.cremedelacreme.cz/cs/

Где: Zmrzlinový salon — Národní 341/23 (Прага 1), Gelato café — Husova 231/12 (Прага 1), Zmrzlinová vzorkovna — Průběžná 1939/58 (Прага 10)

По материалам protisedi.cz