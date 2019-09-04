Винобрани в Праге: купить бурчак и не пожалеть об этом

С окончанием календарного лета в Чехии начинается сезон бурчака — слабоалкогольного напитка, полученного в результате брожения виноградного сока, и винобрани — праздников сбора винограда, главным атрибутом которых становится именно бурчак.

Фото: Maciarka [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Что такое бурчак

Это напиток, произведенный путем брожения из виноградного сока. Обязательное условие — виноград должен быть собран в этом сезоне на территории Чешской Республики. Продавать бурчак можно с начала сентября до 30 ноября на ярмарках, в мобильных киосках и в магазинах.

Бурчак, как и вино, может быть белым, розовым и красным. В начале сезона продаются белые сорта, а красные обычно появляются только во второй половине сентября. Первыми на рынок выходят напитки, изготовленные из сортов Irsai Oliver и Müller Thurgau, позже к ним присоединяется бурчак из вельтинского зеленого, муската моравского и шардоне.

Для производства бурчака сок из виноградных гроздей выдавливают сразу после сбора. Затем он бродит при температуре от +15 до +30°C в чанах или бочках в течение одной-двух недель. Минимальное содержание алкоголя в бурчаке — 1%, как правило, оно составляет 4-6%.

Как выбирать бурчак

Советы о том, как избежать покупки некачественного продукта, дает журнал для потребителей dTest. Самая частая проблема, по словам экспертов, — продажа разведенного водой бурчака. Также напиток может содержать искусственные красители, диоксид серы или этанол из добавленного сахара (не считая случаев, когда продукт из импортного винограда выдают за чешский).

Покупая бурчак, прежде всего нужно обратить внимание на его цвет. Напиток из белого винограда должен иметь желтый или медово-золотистый оттенок. Коричневый цвет говорит об использовании плесневелых или перезрелых ягод или о разбавлении виноградного сока яблочным. Чрезмерная прозрачность в свою очередь возникает, если бурчак разбавили водой.

Осадок, напротив, не является проблемой, как и пузырьки углекислого газа, возникшего при естественном брожении (из-за этого пластиковые бутылки часто продают незавинченными).

Другой важный показатель — свежий и приятный аромат. Качественный бурчак должен пахнуть не плесенью или дрожжами, а виноградом.

Не рекомендуется покупать напиток, выставленный на солнце, и тот, который был изготовлен более трех дней назад.

Наконец, цена имеет значение: на литр бурчака уходит 2 кг винограда, и дешевле 70-80 крон он стоить не должен.

Где купить бурчак в Праге

Лучше всего сделать это на специальных осенних ярмарках — винобрани, где представлен большой выбор сортов от проверенных поставщиков, а также можно купить традиционные чешские закуски и сувениры. Там же бурчак продают в розлив и предлагают продегустировать, что облегчает выбор. Где осенью-2019 пройдут винобрани?

В пятницу, 6 сентября, праздник сбора винограда состоится у торгового центра Eden в районе Вршовице (Прага 10). Он начнется в 13:00 и продлится до 21:00. Будет представлена продукция 15 виноделен. В цену входного билета (220 крон) включены подарки от партнеров акции, бокал и дегустация.

13-14 сентября винобрани пройдет на площади Йиржи из Подебрад (Винограды, Прага 3). Это одна из старейших и самых любимых пражанами акций такого рода с большим выбором деликатесов, музыкальной программой и неизменными очередями за бурчаком. Вход бесплатный.

14-15 сентября с 11:00 до 19:00 праздник сбора винограда будет проходить в Королевском саду Пражского Града. Гостям обещают выступления фольклорных коллективов, развлекательную программу для детей, демонстрацию работы реплики исторического виноградного пресса и, конечно же, дегустацию и продажу бурчака. Вход в Королевский сад бесплатный.

В субботу, 14 сентября, винобрани также состоится в саду Тройского замка. Начало акции — в 11:00, билеты стоимостью 200 крон (в подарок — бокал для дегустаций) будут продаваться на месте. Детский билет (без бокала) обойдется в 90 крон, а за 100 крон можно взять с собой собаку.

Совсем рядом, на винодельне Святой Клары в ботаническом саду, винобрани будет проходить 14-15 сентября. Желающие смогут принять участие в экскурсии по производственным помещениям винодельни. Вход — 200 крон.

20-21 сентября можно посетить еще одно очень популярное у пражан событие — винобрани в парке Гребовка (Гавличковы сады, Прага 2). Торжества, вход на которые бесплатный, начнутся утром в пятницу на площади Мира, а после обеда переместятся в парк, прославленный своими виноградниками.

В этот же уик-энд, с 20 по 22 сентября, бурчак будет литься рекой в районе Кунратице. Вход на один день — 70 крон, на три — 100 крон.

28 сентября, в День святого Вацлава, на праздник сбора винограда приглашает вилла Рихтер у Пражского Града. Акция продлится с 11:00 до 18:00. Кроме бурчака, в программе дегустация чешских и моравских вин под музыку и с видом на сердце чешской столицы.

Бурчаку будет посвящен очередной винный фестиваль Vínečko Fest на наплавке у набережной Рашина, который тоже состоится 28 сентября. Цена «стеклянного» входного билета составит 100 крон.

Винные акции проходят и за пределами Праги, по всей Чехии. Масштабно сбор винограда отметят, например, в городе Мельник в 30 км на север от столицы. 20-22 сентября на 81-м (!) ежегодном винобрани будут выступать известные музыканты, пройдут театральные представления и фейерверк, а дети смогут покататься на аттракционах. Билет на один день на месте стоит 200 крон, в предварительной продаже за эту сумму можно купить билет на все три дня.