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Кальянная Faust bar: современная алхимия в сердце Праги

Кальянная Faust bar: современная алхимия в сердце Праги

Info Portal 91 0
Где в наши дни сохранилась настоящая алхимия? Разумеется, в Праге, в самом ее центре, в паре шагов от туристических троп — в лаунж-баре Faust, где воздух наполнен ароматом кальяна и чая, а мягкий свет, удобные диваны и приятная музыка способствуют неторопливой беседе.
Кальянная Faust bar: современная алхимия в сердце Праги

Каждый вечер Faust зажигает камины и свечи и ждет на огонек постоянных посетителей и случайных путников.

Faust bar — заведение, пожалуй, уникального для Праги формата. Его можно назвать кальянной не только для тех, кто курит, так как это одновременно чайная и бар с огромным выбором алкогольных и безалкогольных коктейлей и разливным и бутылочным пивом. Кроме того, здесь можно перекусить (в обновленном меню к пицце добавились бургеры, кесадилья, ребрышки и куриные крылья в медовом соусе) и поиграть в одну из нескольких Play Station.

Faust bar в Праге

Но самое главное — это широкий ассортимент лицензионного табака от самого легкого до крепкого и опытный персонал, который подготовит кальян на любой вкус и поможет разобраться с тонкостями процесса курения тем, кто только начинает знакомиться с этим безграничным миром. Кроме классических вкусов в пражском Faust bar представлены и гастрономические вроде гаспаччо, крабового салата и даже ржаных сухариков (да, мы не перепутали — речь все еще о табаке), а также кальяны на фруктах.

Кальянная Faust bar в Праге

Ценителей чая ждет множество сортов, от молочного улуна до пуэра, и неограниченное количество завариваний.

Бар Faust — место, где в интерьере алхимической лаборатории можно перевести дух после рабочего дня, назначить свидание, встречу с друзьями или присоединиться к вечеринке, посвященной Рождеству, Новому году или, например, Дню влюбленных. (Кстати, ближайшая тематическая пати с конкурсами на лучший костюм к Хеллоуину и суперпризами состоится уже в четверг, 31 октября. Не пропустите!) В любом случае вас ждет теплый, радушный прием и почти домашняя атмосфера. Веский аргумент в пользу того, чтобы отметить здесь день рождения, — сладости и бутылка вина в подарок имениннику.

Кальянная Faust bar в Праге

Дополнительный бонус для читателей 420on.cz: сославшись на эту статью, при заказе кальяна вы бесплатно получите на выбор чайник чая или бокал вина.

 

Кальянная Faust находится по адресу V Tůních 14, Нове-Место, Прага 2 и открыта ежедневно с 16:00 до полуночи, по пятницам, субботам и воскресеньям — до 01:00, а на самом деле — до последнего гостя. Рекомендуем заранее забронировать столик по телефону +420 773 222 732.

Чтобы не пропустить новости заведения, первыми узнать о тематических вечеринках, специальных предложениях и обновлениях меню, советуем вам подписаться на аккаунты «Фауста» в Facebook или Instagram.

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