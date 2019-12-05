Ресторан AvantGarde Praha — идеальная гармония в стиле фьюжн

Легкое и игривое фьюжн-меню, которое позволяет насладиться вкусом свежих сезонных продуктов. Выдающаяся коллекция шампанского и вин из прославленных винодельческих регионов Европы, включая собственную линию AvantGarde Selection. Плюс команда шеф-повара Петера Власека, благодаря которому гармония стиля фьюжн достигла совершенства… Все это — поводы посетить AvantGarde Praha, расположенный в здании PPF Gate в районе Дейвице.

AvantGarde Praha — современный ресторан со стильным интерьером, где вы можете начать день с завтрака, перекусить в обеденный перерыв, провести деловую встречу или завершить вечер легким ужином.

Меню шеф-повара Петера Власека, члена Национальной команды поваров, удивляет креативностью, легкостью, неожиданными сочетаниями ингредиентов и европейских и азиатских гастрономических трендов. Как говорит сам Власек, который управляет кухней ресторана уже три года, основу меню AvantGarde Praha составляют сезонные и свежие продукты от проверенных чешских и иностранных поставщиков.

Каждые две недели по воскресеньям ресторан организует семейные бранчи с расширенной программой для детей. Пока маленькие гости развлекаются и играют, взрослые могут спокойно насладиться изысканными блюдами и неограниченным потреблением вин.

Еще одна изюминка ресторана — кулинарные курсы под руководством шеф-повара. В уютной атмосфере студии Electrolux AvantGarde Петр Власек объсняет и показывает, как можно на домашней кухне приготовить блюда по профессиональным рецептам и стандартам.

Также AvantGarde Praha проводит корпоративные и семейные акции, рассчитанные на 20-200 участников, и предлагает услуги выездного кейтеринга.

Вот как характеризует цели заведения шеф-повар Петр Власек: «Я хочу, чтобы мы были для наших гостей залогом качества и комплексного кулинарного опыта, которые они будут без колебаний рекомендовать друзьям и близким. А также чтобы каждый наш гость и по прошествии времени помнил блюда, которые у нас попробовал, и высококлассное обслуживание, которое мы ему предоставили».

AvantGarde Praha находится по адресу Evropská 2690/17, Прага 6, и открыт с понедельника по пятницу с 08:00 до 22:00, по воскресеньям — с 11:00 до 15:00. Забронировать столик можно по телефону +420 224 174 224 или на Рестораннаходится по адресу, и открыт, по. Забронировать столик можно по телефонуили на сайте

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