Ресторан AvantGarde Praha — идеальная гармония в стиле фьюжн

AvantGarde Praha — современный ресторан со стильным интерьером, где вы можете начать день с завтрака, перекусить в обеденный перерыв, провести деловую встречу или завершить вечер легким ужином.
Меню шеф-повара Петера Власека, члена Национальной команды поваров, удивляет креативностью, легкостью, неожиданными сочетаниями ингредиентов и европейских и азиатских гастрономических трендов. Как говорит сам Власек, который управляет кухней ресторана уже три года, основу меню AvantGarde Praha составляют сезонные и свежие продукты от проверенных чешских и иностранных поставщиков.
Каждые две недели по воскресеньям ресторан организует семейные бранчи с расширенной программой для детей. Пока маленькие гости развлекаются и играют, взрослые могут спокойно насладиться изысканными блюдами и неограниченным потреблением вин.
Еще одна изюминка ресторана — кулинарные курсы под руководством шеф-повара. В уютной атмосфере студии Electrolux AvantGarde Петр Власек объсняет и показывает, как можно на домашней кухне приготовить блюда по профессиональным рецептам и стандартам.
Также AvantGarde Praha проводит корпоративные и семейные акции, рассчитанные на 20-200 участников, и предлагает услуги выездного кейтеринга.
Вот как характеризует цели заведения шеф-повар Петр Власек: «Я хочу, чтобы мы были для наших гостей залогом качества и комплексного кулинарного опыта, которые они будут без колебаний рекомендовать друзьям и близким. А также чтобы каждый наш гость и по прошествии времени помнил блюда, которые у нас попробовал, и высококлассное обслуживание, которое мы ему предоставили».
На правах рекламы