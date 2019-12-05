Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.53
USD
22.99
RUB
0.36
UAH
0.96
Энциклопедия Карта Погода
04n -1 °C
Ресторан AvantGarde Praha — идеальная гармония в стиле фьюжн

Ресторан AvantGarde Praha — идеальная гармония в стиле фьюжн

Info Portal 106 0
Легкое и игривое фьюжн-меню, которое позволяет насладиться вкусом свежих сезонных продуктов. Выдающаяся коллекция шампанского и вин из прославленных винодельческих регионов Европы, включая собственную линию AvantGarde Selection. Плюс команда шеф-повара Петера Власека, благодаря которому гармония стиля фьюжн достигла совершенства… Все это — поводы посетить AvantGarde Praha, расположенный в здании PPF Gate в районе Дейвице.
Ресторан AvantGarde Praha — идеальная гармония в стиле фьюжн

AvantGarde Praha — современный ресторан со стильным интерьером, где вы можете начать день с завтрака, перекусить в обеденный перерыв, провести деловую встречу или завершить вечер легким ужином.

Меню шеф-повара Петера Власека, члена Национальной команды поваров, удивляет креативностью, легкостью, неожиданными сочетаниями ингредиентов и европейских и азиатских гастрономических трендов. Как говорит сам Власек, который управляет кухней ресторана уже три года, основу меню AvantGarde Praha составляют сезонные и свежие продукты от проверенных чешских и иностранных поставщиков.

AvantGarde Praha

Каждые две недели по воскресеньям ресторан организует семейные бранчи с расширенной программой для детей. Пока маленькие гости развлекаются и играют, взрослые могут спокойно насладиться изысканными блюдами и неограниченным потреблением вин.

Еще одна изюминка ресторана — кулинарные курсы под руководством шеф-повара. В уютной атмосфере студии Electrolux AvantGarde Петр Власек объсняет и показывает, как можно на домашней кухне приготовить блюда по профессиональным рецептам и стандартам.

Также AvantGarde Praha проводит корпоративные и семейные акции, рассчитанные на 20-200 участников, и предлагает услуги выездного кейтеринга.

Шеф-повар AvantGarde Praha Петр Власек

Вот как характеризует цели заведения шеф-повар Петр Власек: «Я хочу, чтобы мы были для наших гостей залогом качества и комплексного кулинарного опыта, которые они будут без колебаний рекомендовать друзьям и близким. А также чтобы каждый наш гость и по прошествии времени помнил блюда, которые у нас попробовал, и высококлассное обслуживание, которое мы ему предоставили». 

 

Ресторан AvantGarde Praha находится по адресу Evropská 2690/17, Прага 6, и открыт с понедельника по пятницу с 08:00 до 22:00, по воскресеньям — с 11:00 до 15:00. Забронировать столик можно по телефону +420 224 174 224 или на сайте.

 

 

На правах рекламы

Рассказать всем:
Темы
рестораны Прага еда
Читайте
по теме 
Инспекторы оштрафовали владельцев двух пражских ресторанов за дискриминацию иностранцев
25.09.2019 11:46 Экономика
Инспекторы оштрафовали владельцев двух пражских ресторанов за дискриминацию иностранцев
4566 0
Помещения внутри береговой стены на набережной Рашина переданы Праге
13.09.2019 10:10 Культура
Помещения внутри береговой стены на набережной Рашина переданы Праге
1457 0
Прага заработала рекордные 4,2 млрд крон на аренде коммерческой недвижимости
10.09.2019 10:40 Экономика
Прага заработала рекордные 4,2 млрд крон на аренде коммерческой недвижимости
1828 0
Суд обязал ресторан в центре Праги заплатить 20 млн крон
29.08.2019 16:55 Экономика
Суд обязал ресторан в центре Праги заплатить 20 млн крон
4858 0
Последние новости:
05
декабря
В пражском торговом центре тяжело ранили темнокожего мужчину
05.12.2019 18:38 Общество
В пражском торговом центре тяжело ранили темнокожего мужчину
135 0
Сани с Микулашем, Чертом и Ангелом сбили восьмилетнюю девочку
05.12.2019 16:57 Общество
Сани с Микулашем, Чертом и Ангелом сбили восьмилетнюю девочку
217 0
Украинцу, при погоне за которым полицейские стреляли, наказание ужесточено до 5 лет
05.12.2019 13:55 Общество
Украинцу, при погоне за которым полицейские стреляли, наказание ужесточено до 5 лет
388 0
После теплых выходных выпадет снег
05.12.2019 12:21 Общество
После теплых выходных выпадет снег
311 0
Следующая массовая демонстрация против премьер-министра состоится в Праге 10 декабря
05.12.2019 10:10 Политика
Следующая массовая демонстрация против премьер-министра состоится в Праге 10 декабря
285 0
21 августа официально станет Днем памяти жертв вторжения и оккупации
05.12.2019 07:30 Политика
21 августа официально станет Днем памяти жертв вторжения и оккупации
365 0
04
декабря
Увеличенное пособие на ребенка получит больше семей, чем планировалось
04.12.2019 18:35 Экономика
Увеличенное пособие на ребенка получит больше семей, чем планировалось
11303 0
Оформить разрешение на строительство можно будет онлайн
04.12.2019 12:38 Общество
Оформить разрешение на строительство можно будет онлайн
555 0
При столкновении автобусов в Праге ранены десятки человек
04.12.2019 10:15 Общество
При столкновении автобусов в Праге ранены десятки человек
1748 0
Средняя зарплата опустилась ниже 34 тысяч крон
04.12.2019 09:41 Экономика
Средняя зарплата опустилась ниже 34 тысяч крон
1019 0


Мобильная версия