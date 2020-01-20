Лобстер-бар RAM: морепродукты и блюда из говядины в стиле гастропанк

RAM Lobster & Burger — это первый в Праге лобстер-бар. В этом оазисе гастрономии всего в нескольких шагах от улицы Dlouhá и Староместской площади можно отведать оригинальные и вкусные блюда, приготовленные из свежайших продуктов на угольном гриле.

RAM — это больше, чем бар, и его меню не ограничивается морепродуктами: в нем также присутствует большой выбор гамбургеров и стейков из говядины.

Меню недавно открывшегося заведения создано шеф-поваром Даниэлом Холаном и его командой. Даниэл, называющий себя сторонником гастропанка, любит нарушать традиции, делать все по-своему и создавать сочетания продуктов, которые вы не встретите в другом месте. А еще шеф-повар RAM Lobster and Burger, со школьной скамьи влюбленный в кулинарию и получивший опыт в лучших ресторанах Праги, — страстный коллекционер японских ножей.

Загляните в RAM, чтобы в уютной обстановке попробовать блюда из постоянного меню или из специального предложения недели и насладиться бокалом игристого, а, может быть, негазированного вина из Чехии, Моравии или Франции.

А каждую пятницу вас ждет специальная акция Friday Oyster: шесть устриц плюс стакан игристого вина Crémant всего за 500 крон! Кстати, устриц в RAM держат в специальном виварии в морской воде, благодаря чему они сохраняют идеальную свежесть, словно только что выловлены из моря.

Ресторан RAM Lobster and Burger расположен по адресу Rámová 6, Прага 1 и открыт с понедельника по пятницу с 11:00 до 23:00, по воскресеньям с 12:00 до 23:00. Забронировать столик можно по телефону 703 644 600, электронной почте lobster@ramprague.com или онлайн.

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