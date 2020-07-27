Славянский дом: лучшие рестораны международной кухни в сердце Праги

Представьте, что посреди суеты большого города вы набрели на прекрасный ухоженный сад в стиле необарокко. Вы делаете глубокий вдох и сразу чувствуете себя свободным и расслабленным. Вы в саду Славянского дома — многофункционального комплекса в самом сердце Праги. В Славянском доме вы найдете многозальный кинотеатр, магазины модных брендов, а еще — сразу несколько стильных ресторанов международной кухни с летними верандами. Выбрав любой из них, вы получите дополнительный повод задержаться в тени столетних платанов и насладиться неповторимой атмосферой спокойствия и, конечно, насладитесь изысканными блюдами и первоклассным обслуживанием.

Недавно мы писали об уникальной архитектуре и захватывающей истории комплекса, расположенного в центре воображаемого треугольника, который образуют Вацлавская, Староместская площади и площадь Республики. На этот раз мы подробнее расскажем о расположенных здесь гастрономических заведениях. В Славянском доме вы найдете кафе, бары и рестораны на любой вкус, которые подойдут, чтобы отметить важное событие, пообщаться с друзьями, пообедать с семьей, провести романтическое свидание или посидеть в одиночестве с чашечкой кофе или бокалом хорошего вина.

Вы можете отведать бразильскую кухню в Праге в ресторане Brasileiro Slovanský dům, итальянскую — в KOGO, китайскую — сразу в двух родственных заведениях BAŠU и BAŠU HOT POT, вегетарианскую и веганскую — в Dhaba Beas. В винном баре Advivum вам предложат огромный выбор напитков, а в кафе Puro Gelato — возможно, самое вкусное в Праге мороженое.

BRASILEIRO

Ресторан Brasileiro в Славянском доме позволит вам познакомиться с бразильской кухней, не покидая Праги, и почувствовать невероятную атмосферу этой страны. С чего начать? Конечно же, с коктейля. Можете выбрать классическую кайпиринью или новый фирменный коктейль Brasileiro, в котором сочетаются вкусы ананаса, кориандра и джина. А если хотите чего-то по-настоящему необычного, закажите Pisco Sour — перуанский напиток на основе винного бренди, горьковато-сладкий вкус которого смягчается взбитым яичным белком.

Продолжением вечера, как ни странно, станут суши. Не ожидали найти их в меню бразильского ресторана в Праге? Дело в том, что в Бразилии проживает крупнейшая японская диаспора за пределами Страны восходящего солнца, и суши здесь стали в какой-то мере национальным блюдом. Они, возможно, менее изысканы, чем в Азии, зато содержат экзотические компоненты, например фрукты, овощи и свежий сыр, и жареные ингредиенты.

Это будет закуска перед основной трапезой в бразильском стиле. Закажите еще один напиток и готовьтесь к гвоздю программы — мясу, которое готовят на открытом огне и подают, как в настоящих бразильских чураскариях. Официанты подходят к столикам с разными сортами говядины на шампурах и вертелах, и вы можете отрезать себе столько, сколько захотите! Ассортимент также выключает в себя свинину, утиное мясо, а для тех, кто любит что-то полегче, — запеченный лосось с соусом из маракуйи или креветки с чесноком и лаймом. Гарниром выступают салаты из разнообразного салат-бара.

Гастрономическое путешествие в Бразилию стоит завершить чашкой кофе, который подают с долькой черного шоколада или кусочком сыра, оттеняющим нежный, но выраженный аромат горячего напитка.

Часы работы: пн-вс 12:00-23:00, тел. +420 734 760 734

KOGO

Меню флагманского ресторана группы KOGO состоит из лучших блюд средиземноморской кухни. Гости могут выбрать из широкого ассортимента блюд, таких как сырые раки, маринованные в оливковом масле и апельсиновом соке, вареные омары и креветки в каталонском стиле, вырезка из телятины с сальсой «тонната» или жареное филе телятины с гусиной печенью и черным трюфелем в винном соусе траминер.

В меню преобладают рыба и морепродукты, но и любители пасты и ризотто не будут разочарованы выбором. Гастрономический опыт дополнит обширная карта вин, составленная в сотрудничестве с ведущими мировыми виноделами.

Часы работы пн-вс 11:00-23:00, тел. +420 221 451 259

BAŠU и BAŠU HOT POT

Эти два ресторана придутся по вкусу любителям традиционной кухни китайской провинции Сычуань. Ее блюда подают во многих ресторанах по всему миру, и Чехия — не исключение, но часто — в измененном, почти неузнаваемом виде. Миссия пражского ресторана BAŠU — предложить своим гостям пряные и острые сычуаньской кухни, приготовленные по аутентичным рецептам из самых качественных продуктов.

Концептуальный ресторан BAŠU HOT POT, открывшийся в мае 2020 года, знакомит с HOT POT — популярным способом приготовления пищи в Азии. Посетителей этого необычного заведения рассаживают за специальные столы, которые также служат индукционными плитами. Гости постепенно готовят в кастрюле с кипящим бульоном такие деликатесы, как морепродукты, кусочки мяса, грибы и овощи, что отлично сочетается с непринужденным общением.

Рекомендуем вам попробовать фирменные блюда: мапо тофу, тушеную говядину по-сычуаньски, жареные куски курицы с чили, дважды приготовленный свиной бок и, конечно, HOT POT.

Часы работы: пн-вс 11:00-23:-00, тел. +420 221 451 771



DHABA BEAS

Если вы можете представить себе трапезу без мяса и еще не были в DHABA BEAS, это нужно срочно исправить. Один из главных принципов этой сети вегетарианских и веганских кафе в Праге — никакого глутамата натрия. Другие вкусовые добавки здесь тоже не в почете, и даже соусы на основе лука и овощей готовятся без муки.

В DHABA BEAS работают лучшие повара из Индии, Таиланда и Вьетнама, которые каждый день готовят легкие, полезные и вкусные блюда из свежих продуктов.

В салат-баре вы всегда найдете ростки салата органического качества, которые отлично сочетаются с домашними заправками. Из напитков рекомендуем сезонные домашние лимонады, например, из соцветий бузины — их собирают специально для заведения.

Часы работы: пн-пт 11:00-21:00, сб 12:00-20:00, вс 12:00-20:00

ADVIVUM

В винном баре Advivum собраны вина не только от всемирно известных виноделов, но и от восходящих звезд из традиционных европейских винодельческих областей. В винной карте можно найти как качественные напитки для повседневного употребления по демократичным ценам, так и культовые вина и шампанские, включая Billecart-Salmon, Christian Moreau, Alvaro Palacios и Didier Dagueneau.

Не знаете, с чего начать? Сомелье заведения, один из лучших в своей области, поможет подобрать напиток на любой вкус и бюджет.

Каждый день в Advivum можно попробовать разные вина, заказав один бокал, и затем купить те, что понравятся, по сниженной цене и пополнить домашнюю винотеку. Также здесь регулярно проводятся дегустации с участием иностранных виноделов и барбекю-вечеринки на свежем воздухе.

В Advivum уделяют особое внимание выбору деликатесов, которые помогают оттенить вкус вина. Так, в баре представлены сыры от французских фермеров и чешские паштеты — они считаются одними из лучших в Европе.

Часы работы: пн-пт 10:00-23:00, сб 15:00-23:00, тел. +420 733 532 255

PURO GELATO

Хотите охладиться и побаловать себя вкусным мороженым? Загляните в Puro Gelato. Особенность этого кафе — не только разнообразие вкусов, но и то, что мороженое готовят каждый день небольшими порциями и, конечно, используют исключительно натуральные ингредиенты. Хорошая новость: сейчас в Puro Gelato в Славянском доме действует скидка 20% на каждый заказ!

Часы работы: пн-вс 11:00-20:00, тел. +420 721 438 209

Славянский дом — пожалуй, единственное место в центре Праги с таким разнообразным выбором ресторанов и кафе, где можно пообедать и поужинать на свежем воздухе. Кстати, когда будете в саду Славянского дома, обязательно обратите внимание на статую Федерико Диаса, состоящую из бесчисленных серебряных деталей, которая одновременно отражает и поглощает окружающее пространство. Впрочем, ее сложно не заметить.

Адрес Славянского дома (Slovanský dům): Na Příkopě 859/22, Прага 1.