Тур в гастрономическое прошлое Чехии: откуда здесь взялись первые кофейни?





Жители территории современной Чехии впервые попробовали кофе примерно в XVII-XVIII веке, и далеко не все знали, что с ним делать, в современном понимании. Перед тем как напиток «спустился» с аристократических столов к низшим классам, обжаренный молотый кофе был доступен в основном как лекарство в аптеках. Стоил он дорого, потому что считалось, что он бодрит и придает сил, а также помогает пациентам быстрее выздоравливать.



Вместе с кафе Elvíra мы задались вопросом — как вообще сложилась такая культура?Жители территории современной Чехии впервые попробовали кофе примерно в XVII-XVIII веке, и далеко не все знали, что с ним делать, в современном понимании. Перед тем как напиток «спустился» с аристократических столов к низшим классам, обжаренный молотый кофе был доступен в основном как лекарство в аптеках. Стоил он дорого, потому что считалось, что он бодрит и придает сил, а также помогает пациентам быстрее выздоравливать.

Но кто угостил чехов самой первой чашечкой кофе в Чехии просто так, для удовольствия? Это были не богатые горожане, а простые прохожие, спешащие по делам.

Брно — первый «кофейный» центр по мнению некоторых историков





Первое кафе в Чехии, открытое турком Ахметом в 1702 году, появилось в Брно благодаря удачному расположению города.

Никаких эспрессо или капучино, все было просто, но вкусно! Скорее всего, от Ахмета вы бы получили кофе, приготовленный по-турецки, с хорошей порцией тростникового сахара. Столь популярный эспрессо и напитки попали в Европу гораздо позже, в начале XX века.





Доселе невиданный рецепт напитка Ахмета пришелся жителям Брно по вкусу, поэтому кофе быстро набрал популярность, другие дельцы «одолжили» бизнес-идею и начали открывать свои кофейни.





Почему все так быстро подхватили идею? Тренд, можно сказать, вписался в актуальные потребности мира. В крупных городах бурлила жизнь: людям хотелось встречаться и общаться, люди искали новые пространства для публичных собраний и обсуждений. Кофейни, которые стали открываться в дополнение к винным барам и гостиницам, предлагающие людям новый стиль социальных развлечений, пришлись как нельзя кстати!





Долгое время они предназначались в основном для более богатых слоев населения, ведь употребление кофе было типичным примером символического общения, в ходе которого дворянин пытался указать гостям на свое положение в обществе, богатство, образование и другие отличительные черты. Пить кофе стало модно.





Так гастрономическое удовольствие фактически совместили со светским мероприятием. Уже в этот период люди формировали ритуалы для употребления кофе. Специальная утварь, предназначенные для распития кофе помещения, точные процедуры его приготовления и т.д. доказывали, что это далеко не обычный напиток, а символ нового времени.









В доказательство особой культуры распития кофе в центре Брно на улице Весела была обнаружена археологическая находка — остатки кофейной чашки , характерное украшение которой отсылает к району гончарного центра Кютахья в Турции.

Находка кофейной чашки подтверждает высокий уровень культуры употребления кофе в Брно. В то время кофе нужно было употреблять максимально горячим, но в Европе не было посуды, в которой можно было бы подать такой горячий напиток, поэтому в страну завозили альтернативу китайскому фарфору и подобные товары.





А для более бедных горожан на улицах возле домов стояли «кафешки» с нехитрым устройством, на котором подогревались две посудины. В одной варили черный кофе, а в другой молоко. Затем обе жидкости сливали в маленькие чашки, которые продавали в основном утром рабочим по пути на службу.

Прага — первого кофейного продавца сюда занес случай!

Одну из первых чашек кофе в Праге вы бы могли заказать у Йиржи Деодата родом из Дамаска, примерно через 10 лет после открытия первого кафе в Брно.

Однако судьба вела Деодата к успеху извилистыми путями, далеко не всегда приятными. Знал ли он, что в скором времени откроет одно из самых успешных заведений в Праге? Нет. Более того, у него были совершенно другие планы на жизнь.





Итак, Деодат родился в Дамаске в ассирийской некатолической семье. В городе была иезуитская школа, которую он регулярно посещал с 8 лет и в итоге принял католическую веру. По просьбе родителей он стал торговцем и несколько лет путешествовал по Африке и Азии, но в 1699 году решил принять участие в праздновании католической церкви в Риме.





Это решение оказалось судьбоносным.





Позже он хотел вернуться в Дамаск, но путь домой был неблизким. Кроме того, в то время Османская империя расширялась на европейский континент и для него, как для христианина, было слишком рискованно возвращаться домой своей первоначальной дорогой. Он решил обойти турецкую армию через Вену, Венгрию и Константинополь.





Впрочем, Деодат предполагал одно, но его жизнью распорядился случай. В 1703 году он потерял все свои деньги на обратную дорогу в Вене. По настоянию своего друга, греческого священника, он отправился в Прагу.









Приехав в город, Деодат остановился на бывшей улице Езовицкой (теперь улица Карлова) в доме U zlatého hada

Чтобы заработать немного денег, он начал продавать кофе прямо на улице — и у него оказался талант, как бы сегодня сказали, превосходного рекламщика! Деодат запоминался прежде всего внешним видом: он ходил в турецкой одежде, на голове носил деревянный поднос с горячим кофе, в правой руке держал сковородку с углями, а в другой чашки с сахаром. Безусловно, его внешний вид привлекал внимание, а вкус напитка, который он продавал, заставлять выделить этого «чудака», запомнить его и возвращаться за кофе.

Люди испытывали такой восторг из-за его прекрасного напитка, что спрос на него сильно вырос. Деодат в скором времени уже смог купать право бюргера (мещанина) и привилегию открытия кофейни. Кофейня обосновалась под Мостовой башней в доме № 34, где раньше была булочная. Никто бы не узнал ни таланта, ни напитка Деодата, если бы не несчастный случай и стечение обстоятельств!





Через несколько лет стали открываться и другие кафе, которые в скором времени исчислялись десятками.

Кофе для бедных и богатых

Благодаря уличным торговцам кофе и первым кофейням даже небогатые горожане получили возможность отведать этот экзотический напиток, который до тех пор был привилегией в основном аристократического сословия или богатых горожан.





Дворяне же, распробовав кофе, смягчали его горький вкус молоком или сливками, сахаром, а иногда даже экзотическими пряностями (перец чили, ваниль, корица и др.). Для лучшего вкусового удовольствия к нему также подавали сладкие десерты. Хотя подача сладостей во время дружеской встречи раньше не была чем-то необычным, кофе объединило этот ритуал с остроумной беседой и создало особый стиль развлечения.





Именно поэтому сегодня к кофе первым делом просится десерт и редко где кофе подают без сладкого.

Профитроли с карамельным кремом и арахисом в кофейне Elvíra

Интеллектуальные развлечения в кофейнях

Кафе пользовались спросом и как культурные центры, особенно полюбили в них ходить художники, философы и политики. Людям нравились кафе не только из-за экзотики, но в основном из-за атмосферы, которая царила внутри.





Хотя кафе изначально создавались для продажи кофе, именно гости впоследствии стали главными «лицами» этого бизнеса. Сам напиток отошел в тень, а главной целью кафе стала организация публичных встреч. Общество нашло в них убежище, где могло вести публичные дебаты преимущественно политического характера и в то же время находиться в некотором уединении. В помещениях также часто располагались игровые комнаты, где играли в шахматы, карты, домино и особенно в бильярд.

Современные кафе





Хотя другие экзотические напитки, такие как чай и горячий шоколад, тоже завоевали популярность в Чехии, ни один из них не смог оказать значительного влияния на общественную жизнь, кроме кофе. Сегодня из-за глобализации в Чехию начали активно проникать международные сети кофеен, но у нас еще остается масса уютных и самобытных мест с богатой историей, о чем мы писали ранее

Например, не забудьте заглянуть в кафе Elvíra , которое не просто предлагает вкусный кофе с аппетитными десертами, но и позволяет окунуться в атмосферу пражских улочек в самом сердце Старого города.



