Сезонные продукты в Чехии: Что и когда покупать на местных рынках по выгодной цене? Полный список

Списки того, что можно купить на чешском рынке по месяцам
Весна
В апреле на рынках появляется в основном редис и зеленый лук, в мае добавляются спаржа, Кольраби (разновидность капусты) и зеленый салат. Из ягод в мае появляется первая спелая клубника, а в июне добавляются крыжовник, вишня, черешня и некоторые виды смородины.
Март — Складированные: яблоки, сельдерей, лук, чеснок, тыква Хоккайдо, капуста, морковь, пастернак, петрушка, лук-порей, свёкла, бело- и краснокочанная, пекинская капуста. Свежие: брюссельская капуста, Кольраби.
Апрель — Складированные: яблоки, сельдерей, чеснок, брюссельская капуста, морковь, пастернак, петрушка, лук-порей, свёкла, бело- и краснокочанная капуста. Свежие: лук, редис.
Май — Складированные: сельдерей, чеснок, морковь, петрушка, лук-порей, свёкла. Свежие: лук, спаржа, Кольраби, редис, салат, клубника.
Лето
Летом на рынках можно обнаружить самые сладкие фрукты и вкусные овощи. Из-за богатого урожая хорошо подумать о запасах продуктов на зиму, поэтому это идеальное время для различных консервов, а также для подготовки для хранения в морозильной камере, для сушки и т. д.
Июнь — Складированные: сельдерей, чеснок. Свежие: стручковая фасоль, горох, спаржа, капуста, Кольраби, цветная капуста, морковь, огурцы, помидоры, редис, свёкла, салат, брокколи, лук и кабачок. Из ягод — крыжовник, клубника, черешня и вишня.
Июль — Свежие брокколи, сельдерей, лук и кабачок, чеснок, стручковая фасоль, горох, капуста, Кольраби, цветная капуста, морковь, огурцы, перец, лук-порей, помидоры, редис, салат, бело- и краснокочанная капуста. Свежие крыжовник, персик, груши, яблоки, клубника, абрикос, смородина, слива, черешня, вишня.
Август — Свежие: брокколи, сельдерей, лук и кабачок, чеснок, тыква Хоккайдо, тыква-спагетти, стручковая фасоль, горох, капуста, брюссельская капуста, Кольраби, цветная капуста, морковь, огурцы, перец, Патиссон, лук-порей, помидоры, редька, редис, салат, бело- и краснокочанная капуста. Также — крыжовник, персик, груши, яблоки, клубника, абрикос, малина, смородина, сливы, виноград.
Осень
Фермеры по-прежнему собирают брокколи, сельдерей, цикорий, цветную капусту, Кольраби, пастернак, пастернак, петрушку, лук-порей, редис, свеклу, белокочанную капусту, пекинскую капусту, перец и различные виды салатной зелени.
Из фруктов преобладают груши, яблоки, ежевика, слива и виноград. В больших количествах, в частности, собирают и грецкие орехи. Запасов некоторых видов урожая хватит на всю зиму.
Сентябрь — Свежие: брокколи, сельдерей, лук и кабачок, цикорий салатный, тыква Хоккайдо, тыква-спагетти, стручковая фасоль, капуста, брюссельская капуста, Кольраби, цветная капуста, морковь, огурцы, перец, пастернак, патиссон, петрушка, лук-порей, помидоры, редька, редис, салат, бело- и краснокочанная капуста. Складированный: чеснок. Все еще доступны — персик, груши, яблоки, клубника, дыня, малина, слива, виноград.
Октябрь — Свежие: брокколи, сельдерей, салатный цикорий, тыквы Хоккайдо и тыква-спагетти, капуста, брюссельская капуста, Кольраби, цветная капуста, складированные морковь и перец, пастернак, патиссон, петрушка, лук-порей, редька, свёкла, салат, бело- и краснокочанная капуста, пекинская капуста. Купить можно персики, груши, яблоки, есть малина, сливы и виноград. Складированные — лук, кабачок и дыни.
Ноябрь — Свежие: лук-порей, капуста, брюссельская капуста, бело- и краснокочанная капуста, пекинская капуста. Складированные: брокколи, сельдерей, лук и кабачок, салатный цикорий, тыквы Хоккайдо, Кольраби, морковь, пастернак, патиссон, петрушка, редька, груши и яблоки.
Зима
Некоторые фермеры только начинают собирать урожай лука-порея.
Декабрь — Складированные: сельдерей, лук, кабачок, чеснок, тыква Хоккайдо, Кольраби, пастернак, патиссон, петрушка, редька и свёкла, груши и яблоки. Свежие: капуста и брюссельская капуста, лук-порей, складированные.
Январь — Складированные: сельдерей, лук, чеснок, тыква Хоккайдо, капуста, морковь, пастернак, петрушка, груши и яблоки, Кольраби, редька, свёкла, бело- и краснокочанная капуста, пекинская капуста. Свежие: брюссельская капуста, лук-порей.
Февраль — Складированные: лук-порей, сельдерей, лук, чеснок, тыква Хоккайдо, капуста, морковь, пастернак, петрушка, груши и яблоки, Кольраби, редька, свёкла, бело- и краснокочанная капуста, пекинская капуста. Свежие: брюссельская капуста.
Источник: vitalia.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день