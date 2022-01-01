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Сезонные продукты в Чехии: Что и когда покупать на местных рынках по выгодной цене? Полный список

Сезонные продукты в Чехии: Что и когда покупать на местных рынках по выгодной цене? Полный список

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
15 июля
14:20
505
В настоящее время не проблема купить все, что душе угодно и в любое время года. Однако эти продукты не всегда имеют тот же вкус и качество, какими мы знаем их по весенним или летним месяцам. Качество сезонных продуктов просто невозможно заменить импортными товарами из другой половины земного шара. Более того, это даже неестественно для нашего организма. Поэтому, если вы хотите не только улучшить качество питания, но и сэкономить, обратите внимание на сезонные продукты.

Сезонные продукты в Чехии: Что и когда покупать на местных рынках по выгодной цене? Полный список

Списки того, что можно купить на чешском рынке по месяцам

Весна

В апреле на рынках появляется в основном редис и зеленый лук, в мае добавляются спаржа, Кольраби (разновидность капусты) и зеленый салат. Из ягод в мае появляется первая спелая клубника, а в июне добавляются крыжовник, вишня, черешня и некоторые виды смородины.

Март — Складированные: яблоки, сельдерей, лук, чеснок, тыква Хоккайдо, капуста, морковь, пастернак, петрушка, лук-порей, свёкла, бело- и краснокочанная, пекинская капуста. Свежие: брюссельская капуста, Кольраби. 

Апрель — Складированные: яблоки, сельдерей, чеснок, брюссельская капуста, морковь, пастернак, петрушка, лук-порей, свёкла, бело- и краснокочанная капуста. Свежие: лук, редис.

Май — Складированные: сельдерей, чеснок, морковь, петрушка, лук-порей, свёкла. Свежие: лук, спаржа, Кольраби, редис, салат, клубника.
 

Лето

Летом на рынках можно обнаружить самые сладкие фрукты и вкусные овощи. Из-за богатого урожая хорошо подумать о запасах продуктов на зиму, поэтому это идеальное время для различных консервов, а также для подготовки для хранения в морозильной камере, для сушки и т. д.

Июнь — Складированные: сельдерей, чеснок. Свежие: стручковая фасоль, горох, спаржа, капуста, Кольраби, цветная капуста, морковь, огурцы, помидоры, редис, свёкла, салат, брокколи, лук и кабачок. Из ягод — крыжовник, клубника, черешня и вишня. 

Июль — Свежие брокколи, сельдерей, лук и кабачок, чеснок, стручковая фасоль, горох, капуста, Кольраби, цветная капуста, морковь, огурцы, перец, лук-порей, помидоры, редис, салат, бело- и краснокочанная капуста. Свежие крыжовник, персик, груши, яблоки, клубника, абрикос, смородина, слива, черешня, вишня.

Август — Свежие: брокколи, сельдерей, лук и кабачок, чеснок, тыква Хоккайдо, тыква-спагетти, стручковая фасоль, горох, капуста, брюссельская капуста, Кольраби, цветная капуста, морковь, огурцы, перец, Патиссон, лук-порей, помидоры, редька, редис, салат, бело- и краснокочанная капуста. Также — крыжовник, персик, груши, яблоки, клубника, абрикос, малина, смородина, сливы, виноград.

 

Осень

Фермеры по-прежнему собирают брокколи, сельдерей, цикорий, цветную капусту, Кольраби, пастернак, пастернак, петрушку, лук-порей, редис, свеклу, белокочанную капусту, пекинскую капусту, перец и различные виды салатной зелени.

Из фруктов преобладают груши, яблоки, ежевика, слива и виноград. В больших количествах, в частности, собирают и грецкие орехи. Запасов некоторых видов урожая хватит на всю зиму.

Сентябрь — Свежие: брокколи, сельдерей, лук и кабачок, цикорий салатный, тыква Хоккайдо, тыква-спагетти, стручковая фасоль, капуста, брюссельская капуста, Кольраби, цветная капуста, морковь, огурцы, перец, пастернак, патиссон, петрушка,  лук-порей, помидоры, редька, редис, салат, бело- и краснокочанная капуста. Складированный: чеснок. Все еще доступны — персик, груши, яблоки, клубника, дыня, малина, слива, виноград.

Октябрь — Свежие: брокколи, сельдерей, салатный цикорий, тыквы Хоккайдо и тыква-спагетти, капуста, брюссельская капуста, Кольраби, цветная капуста, складированные морковь и перец, пастернак, патиссон, петрушка,  лук-порей, редька, свёкла, салат, бело- и краснокочанная капуста, пекинская капуста. Купить можно персики, груши, яблоки,  есть малина, сливы и виноград. Складированные — лук, кабачок и дыни.

Ноябрь — Свежие: лук-порей, капуста, брюссельская капуста, бело- и краснокочанная капуста, пекинская капуста. Складированные: брокколи, сельдерей, лук и кабачок, салатный цикорий, тыквы Хоккайдо, Кольраби, морковь, пастернак, патиссон, петрушка,  редька, груши и яблоки.

 

Зима

Некоторые фермеры только начинают собирать урожай лука-порея.

Декабрь — Складированные: сельдерей, лук, кабачок, чеснок, тыква Хоккайдо, Кольраби, пастернак, патиссон, петрушка, редька и свёкла, груши и яблоки. Свежие: капуста и брюссельская капуста, лук-порей, складированные.

Январь — Складированные: сельдерей, лук, чеснок, тыква Хоккайдо, капуста, морковь, пастернак, петрушка, груши и яблоки, Кольраби, редька, свёкла, бело- и краснокочанная капуста, пекинская капуста. Свежие: брюссельская капуста, лук-порей.

Февраль — Складированные: лук-порей, сельдерей, лук, чеснок, тыква Хоккайдо, капуста, морковь, пастернак, петрушка, груши и яблоки, Кольраби, редька, свёкла, бело- и краснокочанная капуста, пекинская капуста. Свежие: брюссельская капуста.


 

Источник: vitalia.cz

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