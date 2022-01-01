Мидии привезут в Прагу. Каждая вторая порция будет бесплатной.

Любители мидий в Чешской Республике могут рассчитывать на праздник. Сотни ресторанов в Праге и ее окрестностях предложат на рубеже сентября и октября мидии, приготовленные разными способами.

Чехи — нация без моря, поэтому отношение чехов к морепродуктам несколько сдержанное. В то же время обыкновенные мидии относятся к числу самых распространенных морских деликатесов в странах, окруженных морем. Например, французы, живущие недалеко от побережья Ла-Манша, отправляются собирать их после отлива с той же страстью, с которой чехи ходят в лес за грибами. А в соседней Бельгии мидии, приготовленные в вине и подаваемые с картофелем фри, даже являются национальным блюдом номер один. Как куриное филе в панировке в Чехии.

Повышение популярности обыкновенных мидий в стране является целью осеннего мероприятия под названием «Пражская неделя мидий», которое, конечно же, проходит не только в чешской столице. Во время мероприятия, с 26 сентября по 2 октября, около ста ресторанов мегаполиса и его окрестностей будут продавать мидии, приготовленные разными способами. Однако главной привлекательностью для гостей является модель продаж 1+1, когда вторую порцию вы получаете бесплатно.

Только за эту неделю в Чехию привезут почти тридцать тонн мидий, из которых повара избранных ресторанов приготовят 70 000 порций. Мидии будут в идеальном состоянии, так как будут доставлены из Йерсека в Нидерландах, откуда их путь от самого улова до Праги займет менее 24 часов. Поэтому организаторы мероприятия обещают, что они будут такими же вкусными, как если бы вы ели их прямо у моря.

Все клиенты, желающие воспользоваться предложением 1 + 1, могут скачать ваучер на сайте www.praguemusselweek.cz. Здесь в течение августа они также найдут список ресторанов, участвующих в уникальном проекте, который состоится в этом году уже в четвертый раз. В прошлом году в проекте участвовало шесть десятков ресторанов, продавших 57 000 порций мидий.

Мидии, как и другие виды морепродуктов, являются чрезвычайно полезным продуктом. Помимо высококачественных белков, они содержат ряд витаминов и минералов, таких как селен, йод и цинк, а также являются ценным источником омега-3 жирных кислот. Но самое главное, они имеют прекрасный вкус. Уже упомянутое приготовление с вином является классикой, в Бельгии популярны мидии с пивом и все больше поклонников завоевывает экзотическое приготовление мидий – например, «тайские» мидии в зеленом карри с кокосовым молоком и лимонной травой.

В среднем 900-граммовая порция мидий будет стоить менее 500 крон.

Источник: seznamzpravy.cz

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