Ярмарка на Пражском Граде отпугивает ценами: 0,3 л пива стоит 90 крон, а трдельник —130 крон

25 ноября
13:58
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В среду на Пражском Граде открылась рождественская ярмарка, но цены людей не порадовали, так что очередей к киоскам практически не было.
Источник: seznamzpravy.cz
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