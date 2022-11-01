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Ярмарка на Пражском Граде отпугивает ценами: 0,3 л пива стоит 90 крон, а трдельник —130 крон

Ярмарка на Пражском Граде отпугивает ценами: 0,3 л пива стоит 90 крон, а трдельник —130 крон

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anastasiia-kn
25 ноября
13:58
252
В среду на Пражском Граде открылась рождественская ярмарка, но цены людей не порадовали, так что очередей к киоскам практически не было.

Ярмарка на Пражском Граде отпугивает ценами: 0,3 л пива стоит 90 крон, а трдельник —130 крон

 

 

Источник: seznamzpravy.cz

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