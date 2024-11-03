«Единственный в Европе». KFC открыл на Вацлавской площади уникальный ресторан

Самый большой в Чехии и единственный в Европе.



В мире существует всего четыре подобных ресторана быстрого питания, а теперь KFC открывает свое флагманское заведение на Вацлавской площади.



Что делает его уникальным? Когда оно откроется для посетителей? И как глава KFC Czech Republic относится к тому, что всего в нескольких метрах от нового заведения находятся другие рестораны быстрого питания — в том числе еще один KFC! — всего в нескольких?



Любопытно, что когда вы выходите на станции метро «Музеум», справа находится McDonald’s, слева — Popeyes, под ним — KFC, а в конце того же квартала — Bageterie Boulevard. А в нескольких десятках метров от него, на углу Вацлавской площади и Штепанской улицы, в четверг, 14 ноября, KFC откроет свой новый чешский филиал. Такого вы не найдете больше нигде в Европе.



«Флагманский ресторан KFC — это глобальная концепция, его открытие является поистине исключительным. Наш ресторан будет лишь пятым в мире», — говорит Ивана Макалова Длоуха, глава KFC в Чехии. «Есть один в Сингапуре, три в Соединенных Штатах. Мы первые в Европе, хотя другие страны уже пытались это сделать. Следующий должен быть в Риме», — добавляет директор.



Как ресторан быстрого питания получает флагманский знак — и что он означает? «Для этого нужно было соответствовать примерно 160 критериям, начиная с уникального расположения на рынке, дизайна и заканчивая акцентом на экологичность и цифровизацию», — объясняет Макалова Длоуха. В дополнение к этим критериям он также уникален тем, что в нем можно купить товары KFC, которые вы не сможете приобрести в других местах. Например, куриные носки.



Однако первое, на что обращаешь внимание при входе, — это не носки и кружки, а вышеупомянутый дизайн. «Уже при входе видно, что этот ресторан выглядит по-другому», — говорит менеджер. Новый филиал KFC пришел на смену банку, и интерьер в некоторой степени повторяет оригинальную архитектуру здания. Да и само расположение в историческом доме необычно для KFC. При входе вас встретит дизайнерская люстра и освещенный зеркальный коридор, а выйти на этаж можно по винтовой лестнице.



Общая площадь 766 квадратных метров и 152 посадочных места нового филиала делают его самым большим KFC в Чешской Республике. Другие критерии, помимо внешнего вида, влияют на работу. Помимо большего количества точек обслуживания (и, наконец, введенной опции заказа через QR-код со стола), возросшая цифровизация, как утверждается, будет заметна в процессах в бэк-офисе и на кухне, а бизнес также станет более эффективным и экологичным.



И хотя Вацлавская площадь отвечает критериям интересного места, в то же время это означает близкое соседство с другим существующим рестораном KFC. Не говоря уже о конкуренции. «Это отличное место, которое мы выбирали несколько лет. То, что это может стать флагманским магазином, пришло позже. В любом случае, мы уверены, что оба наших филиала будут достаточно оживленными, у нас есть тому примеры. Например, в Зличине или Летнянах», — вспоминает Макалова Длоуха.



Глава чешского KFC также не боится перенасыщенности ресторанами фастфуда в центре Праги. «Несколько лет назад это могло бы стать проблемой. Но привычки людей меняются. Они гораздо меньше готовят дома, гораздо больше едят вне дома. Более того, я думаю, что эта тенденция сохранится. Кто знает, может быть, через десять лет появятся квартиры без кухонь», — прогнозирует она. «Люди толпами идут через Вацлавскую площадь, потенциал есть», — говорит менеджер.