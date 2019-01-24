Ботанический сад Праги отмечает 50-летие

В этом году Ботанический сад в пражском районе Троя отмечает полвека своего существования. В рамках юбилея запланирован ряд интересных событий и популярных выставок, а также открытие новых экспозиций.

Ботанический сад был официально открыт 1 января 1969 года. Однако для общественности в то время он практически не представлял интереса, здесь создавались коллекции, которые позднее стали основой для экспозиций. Первых посетителей Ботанический сад стал принимать с 1992 года, за сезон здесь могли побывать около 20 000 человек. В дальнейшем территория сада постепенно расширялась, а наибольшую популярность ему принес павильон Фата Моргана.

«В прошлом году сад принял рекордное количество посетителей – 371 000 человек, мы это очень ценим и хотим, чтобы они возвращались к нам. Для этого мы подготовили интересную программу для юбилейного сезона этого года, например, будет традиционная выставка кактусов и плотоядных растений, а в оранжерее Fata Morgana пройдет выставка орхидей», - сказал Богумил Черный, директор Ботанического сада в Праге.

На пути к своему 100-летию Ботанический сад обретет совершенно новое лицо и станет по-настоящему современным ботаническим садом 21-го века. Будут обновлены входы в сад, установлено современное оборудование, открыты рестораны, лекционные и выставочные пространства, добавляет Богумил Черный.

В этом году в северной части сада откроется выставка вьющихся растений, папоротников и орхидей. Рядом с оранжерей Фата Моргана будет создан новый ресторан с летней террасой, водоемами и цветниками.

Источник praha.eu