Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
13d -4 °C
Ботанический сад Праги отмечает 50-летие

Ботанический сад Праги отмечает 50-летие

Марина Коханкова 55 0
В этом году Ботанический сад в пражском районе Троя отмечает полвека своего существования. В рамках юбилея запланирован ряд интересных событий и популярных выставок, а также открытие новых экспозиций.
Ботанический сад Праги отмечает 50-летие

Ботанический сад был официально открыт 1 января 1969 года. Однако для общественности в то время он практически не представлял интереса, здесь создавались коллекции, которые позднее стали основой для экспозиций. Первых посетителей Ботанический сад стал принимать с 1992 года, за сезон здесь могли побывать около 20 000 человек. В дальнейшем территория сада постепенно расширялась, а наибольшую популярность ему принес павильон Фата Моргана.

«В прошлом году сад принял рекордное количество посетителей – 371 000 человек, мы это очень ценим и хотим, чтобы они возвращались к нам. Для этого мы подготовили интересную программу для юбилейного сезона этого года, например, будет традиционная выставка кактусов и плотоядных растений, а в оранжерее Fata Morgana пройдет выставка орхидей», - сказал Богумил Черный, директор Ботанического сада в Праге.

На пути к своему 100-летию Ботанический сад обретет совершенно новое лицо и  станет по-настоящему современным ботаническим садом 21-го века. Будут обновлены входы в сад, установлено современное оборудование, открыты рестораны, лекционные и выставочные пространства, добавляет Богумил Черный.

В этом году в северной части сада откроется выставка вьющихся растений, папоротников и орхидей. Рядом с оранжерей Фата Моргана будет создан новый ресторан с летней террасой, водоемами и цветниками.

Источник praha.eu

Рассказать всем:
Темы
Прага
Читайте
по теме 
23 февраля в Праге будет отмечаться Международный день гидов
24.01.2019 09:25 Культура
23 февраля в Праге будет отмечаться Международный день гидов
43 0
Чехия получила запрос о выдаче племянника экс-президента Армении
24.01.2019 08:16 Общество
Чехия получила запрос о выдаче племянника экс-президента Армении
370 0
В Праге 6 открыли лыжную трассу
23.01.2019 19:19 Общество
В Праге 6 открыли лыжную трассу
578 0
В Праге хотят перекинуть через Влтаву канатную дорогу
23.01.2019 18:41 Экономика
В Праге хотят перекинуть через Влтаву канатную дорогу
419 0
Последние новости:
24
января
Чехия по-прежнему держится в лидерах роста цен на жилье
24.01.2019 14:45 Экономика
Чехия по-прежнему держится в лидерах роста цен на жилье
170 0
В Чехии участились случаи жестокого обращения с животными
24.01.2019 13:18 Общество
В Чехии участились случаи жестокого обращения с животными
148 0
Мусорщика задавило внутри мусоровоза
24.01.2019 12:47 Общество
Мусорщика задавило внутри мусоровоза
358 0
Иржи Юст: «Прага — русский город? Теперь нет»
24.01.2019 12:23 Авторские колонки
Иржи Юст: «Прага — русский город? Теперь нет»
145 0
В кредит чехи чаще всего покупают электронику или бытовую технику
24.01.2019 11:31 Экономика
В кредит чехи чаще всего покупают электронику или бытовую технику
157 0
Депортированный из Чехии хакер вернулся в американскую тюрьму после психиатрического обследования
24.01.2019 10:48 Общество
Депортированный из Чехии хакер вернулся в американскую тюрьму после психиатрического обследования
121 0
Полиция Берлина проводит рейд против контрабандистов оружия из Чехии
24.01.2019 09:28 Общество
Полиция Берлина проводит рейд против контрабандистов оружия из Чехии
350 0
Чехия получила запрос о выдаче племянника экс-президента Армении
24.01.2019 08:16 Общество
Чехия получила запрос о выдаче племянника экс-президента Армении
370 0
23
января
В Праге 6 открыли лыжную трассу
23.01.2019 19:19 Общество
В Праге 6 открыли лыжную трассу
578 0
В Праге хотят перекинуть через Влтаву канатную дорогу
23.01.2019 18:41 Экономика
В Праге хотят перекинуть через Влтаву канатную дорогу
419 0


Мобильная версия