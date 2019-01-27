Начинающим художникам предлагают приехать в Прагу на несколько недель

Культурная площадка в здании бывшей шоколадной фабрики приглашает новых резидентов.

Арт-коллектив Petrohradská готов принять в этом году до шести художников, работающих в области изобразительного, визуального, аудиоискусства и перформанса, фотографии, иллюстрации, дизайна и литературы. Резидентура – это возможность независимого, самостоятельного профессионального развития, художественного обмена, нетворкинга и экспериментов, отмечают организаторы.

Художникам будут бесплатно предоставлены проживание в одноместной комнате в квартире с другими резидентами Petrohradská, студийное пространство, базовая производственная, техническая и кураторская поддержка. Расходы на проезд и суточные не оплачиваются. Во время своего пребывания в Праге резиденты обязаны представить публичную и финальную презентации своего проекта. Кандидаты будут отобраны жюри в составе представителей Petrohradská и приглашенных экспертов.

Кандидаты должны иметь как минимум средний уровень разговорного английского языка, чтобы чувствовать себя комфортно, участвуя в художественных дискуссиях. Перед подачей заявки им также следует внимательно изучить все, что касается коллектива Petrohradská, чтобы быть полностью осведомленными о контексте, в который они в случае успеха войдут.

Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2019 года.

Продолжительность проживания: три–шесть недель с 1 марта по 30 июня или с 1 сентября по 15 декабря.

Местоположение: Прага, ул. Петроградска, 13.

Заявку можно оставить здесь.

Арт-коллектив Petrohradská был основан в 2015 году Даниэлем Конопачем и Эдитой Штрайтовой с целью поддержки молодых художников, в настоящее время через проект Petrohradská 1.2.3. «Превратив здание бывшей шоколадной фабрики, предложенное к сносу, в студийный комплекс, мы можем разместить почти 60 художников и профессиональных креаторов в 38 студиях. Наша цель состоит в том, чтобы, несмотря на неизбежно временный характер нашего пребывания здесь, в этом комплексе, предложить рабочее место для наших гостей и сотрудников, тем самым создавая вдохновляющую культурную среду в самом сердце пражских Вршовиц», – отмечается на сайте проекта.

Проект можно разделить на три основные сферы: резиденция чешских и зарубежных художников, галерея Jedna Dva Tři и программа «Живое искусство», ориентированная на современную чехословацкую электронную и экспериментальную музыку, перформансы и авторские чтения.