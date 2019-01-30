Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n -1 °C
Национальный музей в Праге снова закрывается

Национальный музей в Праге снова закрывается

Илья Кириллов 223 0
На этот раз, правда, всего на месяц.
Фото: Пресс-служба Национального музея
Национальный музей в Праге снова закрывается

Историческое здание Национального музея, которое торжественно открылось после ремонта совсем недавно, к 100-летию Чехословакии, с 1 февраля снова закроется – для обслуживания и эксплуатационных испытаний всех технологий. Однако уже в марте посетителей ждет много нового.

Гостям представится возможность заглянуть в закрытые прежде залы, над которыми недавно появилась новая крыша, а также забраться под самый купол этого уникального сооружения, куда до сих пор доступа не было, сообщила 30 января в своем релизе музейная пресс-служба. Более того, весной откроется соединительный коридор между историческим и новым зданием (где ранее заседало Федеральное собрание).

Экспозицию «2×100» и «Чешско-словацкую/Словацко-чешскую выставку» дополнит выставка, посвященная чехословацким летчикам в Великобритании под названием «Рыцари неба». Затем на лето готовится выставка о Тутанхамоне, а осенью посетителей ждет еще несколько новых экспозиций, в том числе в области естественных наук.

Рассказать всем:
Темы
музей Прага выставка
Читайте
по теме 
Украденная из Третьяковки картина возвращена в музей
28.01.2019 09:50 Культура
Украденная из Третьяковки картина возвращена в музей
485 0
Куда пойти в выходные 26 и 27 января в Праге
26.01.2019 02:30 Культура
Куда пойти в выходные 26 и 27 января в Праге
704 0
Как провести выходные 19 и 20 января в Праге
18.01.2019 22:58 Культура
Как провести выходные 19 и 20 января в Праге
843 0
Куда пойти в выходные 12 и 13 января в Праге
11.01.2019 12:06 Культура
Куда пойти в выходные 12 и 13 января в Праге
1003 0
Последние новости:
30
января
Нападающий Комличенко остается в Чехии
30.01.2019 20:57 Спорт
Нападающий Комличенко остается в Чехии
76 0
В Праге ограбили банк
30.01.2019 19:36 Общество
В Праге ограбили банк
497 0
Словака судят в Праге за подготовку теракта
30.01.2019 18:04 Общество
Словака судят в Праге за подготовку теракта
228 0
Минфин ухудшил оценку роста чешской экономики
30.01.2019 15:00 Экономика
Минфин ухудшил оценку роста чешской экономики
298 0
Huawei не сможет участвовать в тендере на создание налогового портала
30.01.2019 14:03 Экономика
Huawei не сможет участвовать в тендере на создание налогового портала
204 0
Немецкие неонацисты проходят обучение в Чехии
30.01.2019 12:20 Общество
Немецкие неонацисты проходят обучение в Чехии
442 0
За юбилейными монетами Нацбанка Чехии выстроились очереди
30.01.2019 11:58 Экономика
За юбилейными монетами Нацбанка Чехии выстроились очереди
265 0
Парк аттракционов Matějská pouť начнет работу 23 февраля
30.01.2019 09:34 Общество
Парк аттракционов Matějská pouť начнет работу 23 февраля
383 0
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли
30.01.2019 08:35 Общество
«Пираты» вновь выступили за легализацию конопли
379 0
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван
30.01.2019 08:14 Экономика
Чешские предприятия нанимают украинцев, словаков, поляков, россиян, белорусов и молдаван
1456 0


Мобильная версия