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В Праге представят виртуальный Евромайдан

В Праге представят виртуальный Евромайдан

Марина Коханкова 177 0
Проект Aftermath VR: Euromaidan, разработанный украинской студией New Cave Media, позволяет зрителям с помощью технологий виртуальной реальности погрузиться в трагические события 20 февраля 2014 года, когда в Киеве были расстреляны 50 человек.
Фото: РИА Новости
В Праге представят виртуальный Евромайдан

«Проект рассказывает о трагических событиях утра 20 февраля 2014 года в инновационном формате виртуальной реальности. Надев VR-шлем, каждый может оказаться на Институтской и с помощью архивных материалов, артефактов с Майдана и 360° интервью с очевидцами узнать больше о том, что произошло в «черный четверг», - описывают проект его разработчики.

С помощью фотограмметрии и трехмерной компьютерной графики авторы проекта воссоздают улицу Институтскую рокового четверга и показывают места, на которых произошло кровопролитие. Зрители смогут пройти путь (200 метров по улице Институтской), которым протестующие шли навстречу снайперам.

Организаторы акции - Посольство Украины в Чешской Республике, New Cave Media при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Украины. Презентация проекта состоится 21 февраля в пражском кинотеатре BIO OKO (Františka Křížka 15).

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Темы
Украина События на Украине Чехия Прага
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