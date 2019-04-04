Пасху в Чехии будут отмечать 21 апреля

Католическая Пасха в этом году приходится на воскресенье, 21 апреля. Крупнейшие пасхальные рынки откроются в Чехии уже 6 апреля и будут работать до 28 апреля.

Фото: Inna Bystrakova

В этом году традиционные пасхальные рынки в том числе откроются в центре Праги: на площади Старого города и Вацлавской площади. На пасхальных рынках ожидается буйство весенних красок, веселые мотивы, оригинальные украшения и много живых цветов.

Вацлавская площадь предстанет в новом облике, что коснется концепции киосков и украшений. «Традиционные рынки — это пражская визитная карточка. В частности, рынки на Староместской площади — одни из самых красивых и посещаемых, главным образом потому, что они построены на традиционных национальных обычаях, как в сфере продажи сувениров, так и в области гастрономии», — сказал советник мэра Праги Ян Хабр. Смотровой мост, который будет напоминать цветочный замок, и подиум с пасхальными мотивами установят на Староместской площади.

Посетителей ждет разнообразная культурная программа каждый день с 16 до 19 часов: выступления более ста профессиональных и любительских ансамблей песен и танцев, знакомство с национальными обычаями и др. Также в выходные запланированы мероприятия для детей.

Пасхальные рынки оказывают поддержку ряду благотворительных проектов. Здесь можно будет купить изделия из мастерских, где работают инвалиды или малообеспеченные люди.

Источник: praha.eu