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День открытых дверей пройдет в Сенате Чехии и МИД

День открытых дверей пройдет в Сенате Чехии и МИД

Марина Комарова 288 0
Вальдштейнский дворец, в котором находится Сенат Чехии, 8 мая будет открыт для посетителей с 9:00 до 16:00. Посетить его можно будет бесплатно, как и здание Чернинского дворца, в котором расположен МИД Чехии.
День открытых дверей пройдет в Сенате Чехии и МИД

Гиды познакомят посетителей с историей Вальдштейнского дворца и судьбой его первого владельца, герцога Альбрехта фон Валленштейна. Туристы и жители Чехии также смогут заглянуть в зал заседаний, где проходят встречи сенаторов, будет открыт для посетителей рабочий кабинет вице-президента и приемная президента Сената. Экскурсии по дворцу проводятся с интервалом в 15 минут для групп до 40 человек. Длительность экскурсии — около 45 минут. Посетители смогут отдохнуть в Вальдштейнском саду, который будет открыт для публики с 9:00 до 18:00. 

Распахнет двери и Коловратский дворец, в котором правительству Чехословакии в 1938 году сообщили о подписании Мюнхенского соглашения. 

В здании Чернинского дворца 8 мая с 9 до 15 часов посетители смогут увидеть самые интересные помещения в стиле барокко, в том числе квартиру Яна Масарика. Впервые в этом году появится возможность прогуляться по саду Чернинского дворца, который будет открыт для публики по выходным до конца сентября.

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