В Праге откроется кинотеатр нового формата

В июне в центре Праги заработает кинотеатр Edison Filmhub. Зрителям предложат не только фильмы, но и лекции, семинары и возможность выпить чашечку кофе.

«Эдисон» — это название трансформаторной станции, построенной в 1926-1930 годах выдающимся чешским архитектором Ф. А. Либра для пражских энергетических компаний. В то же время это имя изобретателя, который подарил миру не только лампочки, позволяющие кинотеатрам работать, но и кинетоскоп — раннюю технологию кинематографа для показа движущегося изображения. Она была изобретена Томасом Эдисоном в 1888 году.

Edison Filmhub расположен в здании трансформаторной станции недалеко от Йиндржишской башни. Здесь установлено дизайнерское оборудование, удобные кресла и работает современное кафе. Это кинотеатр в пространстве, которое никогда не было кинотеатром, а также платформа VOD (виртуальный видеопрокат), поясняют авторы проекта.

Трансформаторная станция Эдисона — уникальная постройка в стиле функционализма. Первый фильм, который будет показан в кинотеатре, — лента «Долгий день уходит в ночь», снятая современным китайским режиссером Би Гань. Это волшебная медитация о пространстве и времени и загадочная поэма о потере и боли. Затем в Edison Filmhub начнется фестиваль британского кино «Film Is Great».