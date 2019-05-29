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Фестиваль «Прага — сердце народов» откроется 29 мая

Фестиваль «Прага — сердце народов» откроется 29 мая

Марина Комарова 405 0
В чешской столице в 21-й раз пройдет ежегодный международный фестиваль «Прага — сердце народов». Это крупнейшее традиционное мероприятие национальных меньшинств в Чешской Республике.
Фестиваль «Прага — сердце народов» откроется 29 мая
Музыканты, певцы и танцоры из разных стран мира будут выступать на Староместской и Вацлавской площадях. В фестивале примут участие около 30 фольклорных коллективов. Мероприятие предложит жителям столицы ознакомиться с кафриканской, белорусской, болгарской, венгерской, мексиканской, монгольской, немецкой, польской, румынской, русской, греческой, сербской, словацкой, татарской, украинской, вьетнамской, еврейской и другими культурами.
 
Коллективы будут выступать в народных костюмах, состоятся выставки, творческие мастерские, ремесленные и танцевальные мастер-классы. Фестиваль продлится до 3 июня. Кульминацией станет традиционный субботний гала-концерт, который в праздничной обстановке пройдет в театре «На Виноградах».
 
Источник: prahasrdcenarodu.cz
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фестиваль Прага культура
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