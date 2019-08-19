В Праге хотят провести фестиваль России

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька надеется в будущем провести в Праге фестиваль России. По его словам, он хочет открыть Россию для граждан Чехии.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Прямо скажу, что в будущем наша цель состоит в том (и, возможно, когда-то у нас получится), чтобы фестиваль Чешской Республики проводился в Москве в одно время с фестивалем Российской Федерации в Праге», — заявил посол на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению Второго фестиваля Чехии в Москве.

Пивонька также выразил благодарность правительству Москвы за возможность показать россиянам свою страну. Фестиваль проводится под патронатом президента Чехии Милоша Земана, указал посол.

Как уже сообщал 420on.cz, второй фестиваль Чехии в Москве пройдет 24-25 августа в саду имени Баумана.

Источник: futurerussia.gov.ru