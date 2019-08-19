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В Праге хотят провести фестиваль России

В Праге хотят провести фестиваль России

Марина Комарова 327 0
Посол Чехии в России Витезслав Пивонька надеется в будущем провести в Праге фестиваль России. По его словам, он хочет открыть Россию для граждан Чехии.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В Праге хотят провести фестиваль России

«Прямо скажу, что в будущем наша цель состоит в том (и, возможно, когда-то у нас получится), чтобы фестиваль Чешской Республики проводился в Москве в одно время с фестивалем Российской Федерации в Праге», — заявил посол на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению Второго фестиваля Чехии в Москве.

Пивонька также выразил благодарность правительству Москвы за возможность показать россиянам свою страну. Фестиваль проводится под патронатом президента Чехии Милоша Земана, указал посол.

Как уже сообщал 420on.cz, второй фестиваль Чехии в Москве пройдет 24-25 августа в саду имени Баумана.

Источник: futurerussia.gov.ru

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Темы
Россия Чехия фестиваль Москва Прага
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