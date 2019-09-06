Творческий вечер Дмитрия Быкова состоится в Праге 19 сентября

Писатель, поэт, журналист, литературный критик и просветитель пообщается с аудиторией в кинотеатре «Длабачов». Мероприятие, организованное лекторием «Культурные люди» (Мюнхен, Германия), станет частью европейского тура Дмитрия Быкова. Билеты еще есть в продаже.

Фото: лекторий «Культурные люди»

Продолжительность творческой встречи в Праге — 2,5 часа. Дмитрий Львович прочтет новые и уже полюбившиеся поклонникам его творчества стихи, поговорит о литературе, затронет актуальные темы и ответит на вопросы аудитории. Гостей мероприятия ждут общение с автором и совместные размышления. Дмитрий Быков, ироничный, независимо мыслящий интеллектуал, не стесняется озвучивать непривычные идеи и взгляды, смотреть на обыденные вещи под новым углом и вдохновляет на это свою аудиторию.

В завершение пражского мероприятия Быков проведет традиционную автограф-сессию. Гости творческого вечера смогут приобрести книги Дмитрия Львовича, которые для них подпишет автор.

творческий вечер Дмитрия Быкова в Праге можно на сайте Купить билеты наможно на сайте tickets.420on.cz . Цена — от 750 до 1150 крон.

Адрес: Kino Dlabačov, Bělohorská 24, Прага 6. Начало в 19:30.