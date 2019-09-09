Национальной технической библиотеке в Праге исполняется 10 лет

Национальная техническая библиотека, расположеная в пражском районе Дейвице, 9 сентября отмечает юбилей – 10 лет с момента создания.

На пресс-конференции директор библиотеки Мартин Свобода представил программу юбилейных мероприятий. По его словам, услугами библиотеки пользуются ежедневно от 1000 до 1500 человек. «Количество посетителей постоянно еще растет, и мы приближаемся к показателю 900 тысяч человек в год», - сказал Свобода.

Он отметил, что 2012 и 2013 годы были ключевыми в истории библиотеки, когда она была интегрирована с библиотеками соседних университетов. «Первой была библиотека Института химической технологии, за ней последовала библиотека Института органической химии и биохимии, которая является самым богатым институтом Академии наук Чешской Республики», - сказал Свобода.

По его словам, Национальная техническая библиотека в настоящее время полностью приравнивается к академическим библиотекам в крупных западных странах, например, таких как библиотека Хельсинкского университета. В Национальной технической библиотеке Праги насчитывается более 1,5 млн книг.

Стратегия развития библиотеки предусматривает увеличение электронных источников информации и расширение залов и пространства для читателей. В понедельник, 9 сентября, в здании была открыта выставка, посвященная истории Национальной технической библиотеки.

Источник: denik.cz