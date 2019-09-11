Станислав Фиала признан архитектором года

Станислав Фиала был удостоен премии «Архитектор года — 2019». Уроженец чешского города Мост, автор Дома DRN на Народном проспекте в Праге и гольф-клуба Čertovo břemeno покорил жюри игривостью и оригинальностью своих проектов.

Фото: Fiala+Němec

Еще одни известным проектом Фиалы стала реконструкция Шпорковского дворца. Первоначально здание в стиле барокко было перестроено модернистом, архитектором Йозефом Гочаром, однако в 90-х годах прошлого века дворец обветшал. Его образ контрастировал с расположенным рядом барочным Шёнкирховским дворцом. Целью архитектора Фиалы было соединить дома так, чтобы они дополняли друг друга. Проект был удостоен награды «Здание года» в 2011 году.

Жюри особенно оценило подход Фиалы к архитектуре и удивительную способность импровизации. «Просто откройте глаза, и вы увидите, что кто-то усердно работает, думает о каждой детали и находит неожиданные решения сотен проблем, которые возникают в каждом здании. Станислав Фиала — создатель оригинального мира, и вы не перепутаете его ни с кем другим», — говорится в заключении комиссии.

Станислав Фиала был выбран архитектором года по решению профессионального жюри, в состав которого вошли архитекторы Адам Гебриан, Йозеф Плескот, Марцела Стейнбахова, художница Катержина Шеда и победитель прошлогоднего конкурса архитектор Петр Гайек.

Источник: aktualne.cz