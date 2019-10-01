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Миллесимовский дворец открылся после реконструкции

Миллесимовский дворец открылся после реконструкции

Марина Комарова 227 0
Миллесимовский дворец в центре Праги, принадлежащий Карлову университету, открылся 30 сентября после реконструкции. В здании в стиле барокко на улице Целетна разместятся педагогический и философский факультеты Карлова университета, а также университетский информационный центр UK Point.
Миллесимовский дворец открылся после реконструкции
Барочный дворец находится там, где раньше были два романских дома. Позже на их фундаментах был построен готический дом. Стену с готическими окнами можно увидеть в одном из классов. В 1756 году здание было перестроено.
 
Во дворце сохранилось несколько комнат со сводчатыми потолками с богатым лепным декором. Часть пола или двери тоже оригинальные. «В 19 веке во дворце находилось казино и роскошный ресторан», - сказал пресс-секретарь университета Вацлав Хайек.
 
Была проведена реконструкция большого зала в стиле барокко. На чердаке под деревянными балками, большинство из которых оригинальные, будут сделаны кабинеты и библиотека. Самая старая часть здания - романский погреб, здесь планируется организовать выставочное пространство. Во дворе здания есть стеклянная крыша, поэтому его можно использовать круглый год.
 
Карлов университет постоянно инвестирует в строительство, ремонт и реконструкцию различных зданий. В этом году на эти цели будет потрачено около 3 млрд крон.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
реконструкция Прага архитектура Карлов университет
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