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Париж — самый красивый город в мире, Прага заняла 14-е место

Париж — самый красивый город в мире, Прага заняла 14-е место

Марина Комарова 1411 0
Париж признан самым красивым городом на планете по результатам опроса, инициированного порталом Flight Network. В опросе приняли участие более тысячи журналистов и представителей туристических агентств разных стран. Прага заняла в рейтинге 14-е место.
Париж — самый красивый город в мире, Прага заняла 14-е место

Список содержит в общей сложности 50 самых красивых городов мира. На втором месте после Парижа, который неразрывно связан с романтической архитектурой, уличными художниками и хорошей едой, расположился Нью-Йорк. Третье место занял британский Лондон. Пятерку лидеров замыкают Венеция (Италия) и Ванкувер (Канада). 

Согласно рейтингу, чешская столица является 14-й по красоте в мире. В целом в топ-20 доминируют европейские города, такие как Лиссабон, Португалия, Амстердам, Нидерланды, Будапешт, Венгрия и Вена, Австрия. Но есть и более экзотические места: Буэнос-Айрес, Гавана, Кито, Куско, Ханой или Картахена, а также индийский Джайпур, который называют Розовым городом.

Десять самых красивых городов на планете
1. Париж, Франция
2. Нью-Йорк, США
3. Лондон, Великобритания
4. Венеция, Италия
5. Ванкувер, Канада
6. Барселона, Испания
7. Кейптаун, ЮАР
8. Сан-Франциско, США
9. Сидней, Австралия
10. Рим, Италия
14. Прага, Чехия
Источник: Flight Network
Источник: novinky.cz
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Прага Европа
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