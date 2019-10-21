Картина Оскара Кокошки продана за 78,5 млн крон

Это новый чешский аукционный рекорд, рассказала Алена Гавликова из компании Adolf Loos Apartment and Gallery.
Ранее рекорд принадлежал картине Франтишека Купки. Его работа «Поперечные поверхности II» была в мае 2019 года продана за 65 млн крон, с 20%-ной аукционной надбавкой общая стоимость составила 78 млн крон.
Кокошка нарисовал картину после своего приезда в Прагу в конце лета 1934 года. В октябре 1934 года полотно было выставлено в пражской галерее Mánes. Работа вернулась в этот знаменитый выставочный зал ровно через 85 лет, но уже на аукцион.
Картины, написанные художником в разных местах в Праге, таких как Страговский монастырь, оба берега реки Влтавы и другие, стали частью знаменитых коллекций в Чешской Республике и за рубежом. Для своей работы над картиной «Вид на Прагу со стороны Кржижовницкого монастыря» Кокошка выбрал небольшой балкон в монастыре, расположенном в Старом городе, и оттуда рисовал чешскую столицу почти три недели.
Источник: seznamzpravy.cz