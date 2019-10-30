В Праге и Карловых Варах пройдет Неделя российского кино Flash Film Festival

Зрители с 19 по 25 ноября смогут увидеть более 25 новых лент, в том числе мировые и европейские премьеры. Показы организованы кинокомпанией «Фреш-Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и под патронатом Посольства Российской Федерации в Чешской Республике, представители которого примут участие в торжественной церемонии открытия фестиваля в Праге 19 ноября.

Несмотря на то, что в Чехии уже проводились подобные «недели», Flash Film Festival станет, пожалуй, первым мероприятием, где чешский зритель сможет в полной мере познакомиться с современным российским кинематографом и звездами кино.

На открытии фестиваля чешским зрителям представится уникальная возможность побывать на мировой премьере фильма «Кома», который выйдет в мировой прокат только 30 января 2020 года. Режиссер фильма — Никита Аргунов, продюсеры — Армен Ананикян, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян. Главные роли в ленте сыграли звезды российского кино Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Константин Лавроненко и другие. На премьере в Праге картину представят продюсер фильма Армен Ананикян и исполнитель главной роли Риналь Мухаметов.



«Я очень рад, что на открытии Недели российского кино в Праге мы сможем показать фильмы, которые еще не выходили в широкий прокат, одна из таких картин — фантастическая лента “Кома” с бесподобными эффектами, оригинальной и интересной историей. Для нас честь организовать мировую премьеру для чешского зрителя, который одним из первых получит возможность оценить нашу картину по достоинству. Однако “Кома” — далеко не единственная премьерная лента фестиваля. В рамках Flash Film Festival будут показаны лучшие новинки российского кино», — отметил генеральный продюсер Недели российского кино в Чехии Армен Ананикян.

В программе Недели российского кино в Чехии собраны наиболее успешные и знаковые картины, которые представляют различные жанры, от хоррора до комедии, и разные форматы, от кассовых чемпионов до лауреатов фестивалей. Среди них трогательная семейная лента «Робо», которую пражский зритель увидит одновременно с жителями России, шпионский боевик «Герой», чей мировой прокат только начинается, эпичный российско-китайский проект «Тайна печати дракона» с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, победившая на фестивале «Окно в Европу» лента «Смерть нам к лицу» (снятая на мобильный телефон), лауреаты фестиваля «Кинотавр» «Ван Гоги» и «Выше неба»; хитовые комедии «Трезвый водитель» и «Как я стал русским»; хоррор «Пиковая дама: Зазеркалье»; любимая зрителями «Громкая связь» и многие другие.

Все фильмы на Неделе российского кино представят создатели, популярные российские актеры и режиссеры. Свое участие в фестивале уже подтвердили продюсер и актер Михаил Галустян, продюсер Алексей Петрухин, актрисы Анна Чурина и Светлана Немоляева; актеры Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Ян Цапник и Андрей Смоляков; режиссеры Сарик Адреасян, Марюс Вайсберг, Резо Гигинеишвили, Константин Буслов, Владимир Хотиненко и многие другие. Гости будут рады пообщаться с чешскими зрителями после показов — кинематографистам интересна обратная связь с публикой, ведь кино создается именно для зрителей.

Фильмом закрытия фестиваля станет европейская премьера фантастического триллера «Аванпост». Жители Чехии смогут увидеть эту картину одновременно с российскими зрителями.

Показы пройдут в пражском кинотеатре Cinema City Slovansky Dum. Также в рамках фестиваля будет организована обширная культурная программа. Присоединяйтесь к Flash Film Festival и смотрите вместе с нами новейшее российское кино, которое вас приятно удивит. Более подробную информацию о фестивале можно узнать на его сайте. По поводу бронирования билетов просьба обращаться на e-mail fffest19@gmail.com.