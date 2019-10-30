Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.53
USD
22.89
RUB
0.36
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
01n -1 °C
В Праге и Карловых Варах пройдет Неделя российского кино Flash Film Festival

В Праге и Карловых Варах пройдет Неделя российского кино Flash Film Festival

Info Portal 375 0
Зрители с 19 по 25 ноября смогут увидеть более 25 новых лент, в том числе мировые и европейские премьеры. Показы организованы кинокомпанией «Фреш-Фильм» при поддержке Министерства культуры РФ и под патронатом Посольства Российской Федерации в Чешской Республике, представители которого примут участие в торжественной церемонии открытия фестиваля в Праге 19 ноября.
В Праге и Карловых Варах пройдет Неделя российского кино Flash Film Festival

Несмотря на то, что в Чехии уже проводились подобные «недели», Flash Film Festival станет, пожалуй, первым мероприятием, где чешский зритель сможет в полной мере познакомиться с современным российским кинематографом и звездами кино. 

На открытии фестиваля чешским зрителям представится уникальная возможность побывать на мировой премьере фильма «Кома», который выйдет в мировой прокат только 30 января 2020 года. Режиссер фильма — Никита Аргунов, продюсеры — Армен Ананикян, Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян. Главные роли в ленте сыграли звезды российского кино Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Константин Лавроненко и другие. На премьере в Праге картину представят продюсер фильма Армен Ананикян и исполнитель главной роли Риналь Мухаметов.
 
«Я очень рад, что на открытии Недели российского кино в Праге мы сможем показать фильмы, которые еще не выходили в широкий прокат, одна из таких картин — фантастическая лента “Кома” с бесподобными эффектами, оригинальной и интересной историей. Для нас честь организовать мировую премьеру для чешского зрителя, который одним из первых получит возможность оценить нашу картину по достоинству. Однако “Кома” — далеко не единственная премьерная лента фестиваля. В рамках Flash Film Festival будут показаны лучшие новинки российского кино», — отметил генеральный продюсер Недели российского кино в Чехии Армен Ананикян. 

В программе Недели российского кино в Чехии собраны наиболее успешные и знаковые картины, которые представляют различные жанры, от хоррора до комедии, и разные форматы, от кассовых чемпионов до лауреатов фестивалей. Среди них трогательная семейная лента «Робо», которую пражский зритель увидит одновременно с жителями России, шпионский боевик «Герой», чей мировой прокат только начинается, эпичный российско-китайский проект «Тайна печати дракона» с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, победившая на фестивале «Окно в Европу» лента «Смерть нам к лицу» (снятая на мобильный телефон), лауреаты фестиваля «Кинотавр» «Ван Гоги» и «Выше неба»; хитовые комедии «Трезвый водитель» и «Как я стал русским»; хоррор «Пиковая дама: Зазеркалье»; любимая зрителями «Громкая связь» и многие другие.

Все фильмы на Неделе российского кино представят создатели, популярные российские актеры и режиссеры. Свое участие в фестивале уже подтвердили продюсер и актер Михаил Галустян, продюсер Алексей Петрухин, актрисы Анна Чурина и Светлана Немоляева; актеры Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Ян Цапник и Андрей Смоляков; режиссеры Сарик Адреасян, Марюс Вайсберг, Резо Гигинеишвили, Константин Буслов, Владимир Хотиненко и многие другие. Гости будут рады пообщаться с чешскими зрителями после показов — кинематографистам интересна обратная связь с публикой, ведь кино создается именно для зрителей. 

Фильмом закрытия фестиваля станет европейская премьера фантастического триллера «Аванпост». Жители Чехии смогут увидеть эту картину одновременно с российскими зрителями. 

Показы пройдут в пражском кинотеатре Cinema City Slovansky Dum. Также в рамках фестиваля будет организована обширная культурная программа. Присоединяйтесь к Flash Film Festival и смотрите вместе с нами новейшее российское кино, которое вас приятно удивит. Более подробную информацию о фестивале можно узнать на его сайте. По поводу бронирования билетов просьба обращаться на e-mail fffest19@gmail.com.

Рассказать всем:
Темы
кино фестиваль Прага
Читайте
по теме 
Без попкорна: где смотреть хорошее кино в Праге
11.10.2019 15:51 Культура
Без попкорна: где смотреть хорошее кино в Праге
1014 0
Гоша Куценко, «главный индеец СССР» и немного Кустурицы: в Праге прошел показ фильма «Балканский рубеж»
02.10.2019 15:20 Культура
Гоша Куценко, «главный индеец СССР» и немного Кустурицы: в Праге прошел показ фильма «Балканский рубеж»
805 0
Александр Галибин: «Прага — моя крестная мама»
30.09.2019 13:30 Интервью
Александр Галибин: «Прага — моя крестная мама»
1635 0
На открытие фестиваля российского кино в Праге приехали Лунгин и Шахназаров
28.09.2019 18:10 Культура
На открытие фестиваля российского кино в Праге приехали Лунгин и Шахназаров
1779 0
Последние новости:
30
октября
С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России
30.10.2019 13:06 Общество
С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России
423 0
Прага отремонтирует «тропу смерти» на магистрали
30.10.2019 11:27 Общество
Прага отремонтирует «тропу смерти» на магистрали
1330 0
Иностранца депортировали за масштабную кражу топлива из трубопровода
30.10.2019 10:15 Общество
Иностранца депортировали за масштабную кражу топлива из трубопровода
782 0
29
октября
В Евросоюзе проживают 512 млн человек, в том числе 22 млн иностранцев
29.10.2019 13:36 Общество
В Евросоюзе проживают 512 млн человек, в том числе 22 млн иностранцев
593 0
Молодые иностранцы воровали бензин, чтобы отправиться в путешествие
29.10.2019 11:17 Общество
Молодые иностранцы воровали бензин, чтобы отправиться в путешествие
834 0
Группа PPF купит компанию CME, включая TV Nova
29.10.2019 09:39 Экономика
Группа PPF купит компанию CME, включая TV Nova
447 0
25
октября
Компания Skanska начала использовать при строительстве домов переработанный бетон
25.10.2019 11:50 Экономика
Компания Skanska начала использовать при строительстве домов переработанный бетон
1653 0
Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов
25.10.2019 10:25 Экономика
Милош Земан за два года похудел на 20 килограммов
1580 0
Переход на летнее и зимнее время в Европе могут отменить в 2021 году
25.10.2019 09:34 Общество
Переход на летнее и зимнее время в Европе могут отменить в 2021 году
6657 0
24
октября
Вандалы облили краской памятник в Брно
24.10.2019 19:58 Общество
Вандалы облили краской памятник в Брно
1501 0


Мобильная версия