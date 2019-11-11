Выбрано место для новогодней видеопроекции в Праге

Площадкой для видеомаппинга, который 1 января 2020 года заменит новогодний фейерверк, станет историческое здание Национального музея. Об этом сообщил пресс-секретарь столичного магистрата Вит Хоффман.

Фото: tyden.cz

«Видеомаппинг будет разделен на семь картин, он продлится десять минут и будет называться “Мы, Прага”. Шоу на фасаде Национального музея повторится три раза с интервалом в час, первое начнется в 18:15», — рассказал пресс-секретарь. Таким образом, проекции состоятся в 18:15, 19:15 и 20:15.

Для реализации проекта выбрана компания Art 4 Promotion. Она проведет видеомаппинг чуть менее чем за 2 млн крон.

Руководство Праги сообщило о решении заменить классический новогодний фейерверк видеомаппингом в августе, объяснив это тем, что салют наносит вред живой природе. На проведение современного шоу столичные власти объявили тендер, который позже был отменен, так как заявку подал всего один участник. Art 4 Promotion стала победителем нового конкурса.

Как ранее писал 420on.cz, энтузиасты собирают средства на проведение традиционного салюта. Однако пока у общественности удалось привлечь чуть более 40 тысяч крон.

Источник: novinky.cz