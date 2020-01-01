Новогодняя видеопроекция в Праге. Фото и видео

Шоу под названием «Мы, Прага» длилось десять минут и состояло из семи тематических частей. Перед началом проекции прозвучало обращение мэра чешской столицы Зденека Гржиба, напомнившего о том, как салют вредит живой природе.
«Будущая Прага будет такой, какими будем мы. Мы – это Прага», – объяснили выбор названия в пражском магистрате.
Чтобы посмотреть видеомаппинг, на Вацлавской площади во время каждого из сеансов собрались тысячи человек.
Отрывок из видеопроекции:
Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж с новогоднего видеомаппинга.