В Ботаническом саду вновь пройдет акция «Джунгли, которые не спят»

В пражской оранжерее «Фата Моргана» с 10 января по 28 марта будут проходить вечерние экскурсии в темноте. Посетители прогуляются по тропинкам под пальмами в сопровождении гида и под аккомпанемент кваканья тропических лягушек.

«Вы знаете, как выглядит девственный лес, когда темно? Посетите оранжерею “Фата Моргана” вечером. Послушайте звуки джунглей, которые никогда не спят. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по миру тропических растений, рыб и лягушек», — сообщает сайт Ботанического сада в Праге.

Во всех помещениях 130-метровой теплицы, разделенной на три части с различной температурой и влажностью воздуха, максимально воссоздана естественная среда тропических и частично субтропических климатических зон. Во время вечерней прогулки можно услышать оглушительное кваканье тропических лягушек и насладиться ароматом растений, которые начинают цвести с заходом солнца.

Длительность вечерних экскурсий составляет около часа. Вечернюю оранжерею можно посетить в январе в пятницу с 6 вечера, в феврале — в пятницу и субботу с 6 вечера и в марте — в пятницу и субботу с 18:50. Стоимость билета для взрослых составляет 200 крон, для детей до 15 лет — 100 крон. Необходима предварительная запись через форму на сайте Ботанического сада.

Источник: botanicka.cz