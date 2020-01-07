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В Ботаническом саду вновь пройдет акция «Джунгли, которые не спят»

В Ботаническом саду вновь пройдет акция «Джунгли, которые не спят»

Марина Комарова 323 0
В пражской оранжерее «Фата Моргана» с 10 января по 28 марта будут проходить вечерние экскурсии в темноте. Посетители прогуляются по тропинкам под пальмами в сопровождении гида и под аккомпанемент кваканья тропических лягушек.
В Ботаническом саду вновь пройдет акция «Джунгли, которые не спят»

«Вы знаете, как выглядит девственный лес, когда темно? Посетите оранжерею “Фата Моргана” вечером. Послушайте звуки джунглей, которые никогда не спят. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по миру тропических растений, рыб и лягушек», — сообщает сайт Ботанического сада в Праге. 

Во всех помещениях 130-метровой теплицы, разделенной на три части с различной температурой и влажностью воздуха, максимально воссоздана естественная среда тропических и частично субтропических климатических зон. Во время вечерней прогулки можно услышать оглушительное кваканье тропических лягушек и насладиться ароматом растений, которые начинают цвести с заходом солнца.

Длительность вечерних экскурсий составляет около часа. Вечернюю оранжерею можно посетить в январе в пятницу с 6 вечера, в феврале — в пятницу и субботу с 6 вечера и в марте — в пятницу и субботу с 18:50. Стоимость билета для взрослых составляет 200 крон, для детей до 15 лет — 100 крон. Необходима предварительная запись через форму на сайте Ботанического сада.

Источник: botanicka.cz

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Прага экскурсии
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