Завершена реконструкция часовни на Петршине

Завершилась комплексная реконструкция часовни Святого Креста, которая расположена у смотровой башни в Петршинском парке. Часовня находилась в аварийном состоянии из-за постоянных протечек. Ремонт обошелся в 2,8 млн крон.

«Мы реконструировали часовню Святого Креста на Петршине, чтобы она сохранила свой первоначальный облик. Я думаю, что отреставрированная часовня станет еще одним популярным местом для посещения в Петршинских садах», — сказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Часовня была построена между 1732 и 1737 годами. До недавних пор это было последнее невосстановленное здание в парке у смотровой башни. В рамках реконструкции отдельные части фасада здания были тщательно очищены и обработаны, заменены плинтусы. Реставраторы восстановили элементы из камня и дерева, включая крышу. При проведении работ учитывалось, что здание часовни находится в списке объектов культурного наследия, находящихся под охраной.

Источник: praha.eu