Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.05
USD
22.76
RUB
0.36
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
04n 2 °C
В прошлом году Национальный музей посетили более 1 млн человек

В прошлом году Национальный музей посетили более 1 млн человек

Марина Коханкова 64 0
В 2019 году объекты, относящиеся к Национальному музею в Праге, посетили 1 125 637 человек. Главное здание Национального музея на Вацлавской площади привлекло рекордное количество туристов и жителей Чехии — свыше 800 тысяч.
В прошлом году Национальный музей посетили более 1 млн человек

Однако и другие объекты, такие как Новое здание Национального музея, Чешский музей музыки и Этнографический музей, пользовались большой популярностью.

В ноябре 2019 года Историческое здание и Новое здание Национального музея были соединены подземным переходом с постоянной выставкой «Моменты истории». С 2019 года девять пражских музеев можно посетить по единому билету в течение пяти дней. С 1 марта 2020 года Национальный музей введет бесплатный вход во все свои филиалы для детей младше 15 лет. 

Кроме того, все желающие могут бесплатно посетить Национальный музей семь раз в год: 18 мая, 1 июня, 13 июня, 12 сентября, 28 сентября, 28 октября и 17 ноября.

Источник: Национальный музей 

Рассказать всем:
Темы
музей Прага
Читайте
по теме 
Старинные картины помогут ученым в изучении ландшафта
04.02.2020 09:43 Экономика
Старинные картины помогут ученым в изучении ландшафта
337 1
Чем заняться в Праге в выходные 25 и 26 января
24.01.2020 18:22 Культура
Чем заняться в Праге в выходные 25 и 26 января
1366 0
Чем заняться в Праге в выходные 14 и 15 декабря
13.12.2019 17:45 Культура
Чем заняться в Праге в выходные 14 и 15 декабря
2107 0
Названы пять самых посещаемых музеев Праги
28.11.2019 19:08 Культура
Названы пять самых посещаемых музеев Праги
2703 0
Последние новости:
05
февраля
«Аэрофлот» ввел новые правила регистрации для пассажиров, вылетающих из Праги
05.02.2020 14:07 Экономика
«Аэрофлот» ввел новые правила регистрации для пассажиров, вылетающих из Праги
752 0
После марафона у 70% участников были проблемы с сердцем
05.02.2020 12:00 Спорт
После марафона у 70% участников были проблемы с сердцем
602 0
В Чехии нашли самый древний деревянный колодец в мире
05.02.2020 09:31 Общество
В Чехии нашли самый древний деревянный колодец в мире
648 0
04
февраля
Лекарство, разработанное чешским ученым, спасет от коронавируса
04.02.2020 19:32 Общество
Лекарство, разработанное чешским ученым, спасет от коронавируса
1303 0
В центре Праги полиция эвакуировала людей из гимназии из-за гранаты
04.02.2020 13:23 Общество
В центре Праги полиция эвакуировала людей из гимназии из-за гранаты
1008 0
Каждый чех должен банкам в среднем 164 тысячи крон
04.02.2020 11:30 Экономика
Каждый чех должен банкам в среднем 164 тысячи крон
1365 0
Старинные картины помогут ученым в изучении ландшафта
04.02.2020 09:43 Экономика
Старинные картины помогут ученым в изучении ландшафта
337 1
03
февраля
«Спроси Стрельцова»: как подать налоговую декларацию за год
03.02.2020 18:00 Авторские колонки
«Спроси Стрельцова»: как подать налоговую декларацию за год
1416 0
В Праге приземлился самолет с пятью чехами из Уханя
03.02.2020 15:33 Общество
В Праге приземлился самолет с пятью чехами из Уханя
3346 0
В пражском клубе секьюрити избили посетителя
03.02.2020 16:30 Общество
В пражском клубе секьюрити избили посетителя
1717 1


Мобильная версия