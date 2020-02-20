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Главный Пражский рынок в этом году отметит 125-летний юбилей

Главный Пражский рынок в этом году отметит 125-летний юбилей

Марина Коханкова 603 0
В течение 2020 года территория Пражского рынка (Pražská tržnice) преобразится: администрация города намерена превратить ее в оживленное место с разнообразными магазинами, услугами и культурными мероприятиями для всех поколений.
Главный Пражский рынок в этом году отметит 125-летний юбилей

«Каждый месяц на территории будет что-то происходить. Приедет театр братьев Форман, мы будем участвовать в фестивале Open House в Праге, организуем пасхальные ярмарки и откроем зону общественного питания в формате foodtruck. Кроме того, мы начнем реконструкцию и представим план будущего использования помещений комплекса. В зале №22 будет по-прежнему работать овощной рынок», — рассказал заместитель мэра Павел Выгнанек, который отвечает за развитие Пражского рынка.

Юбилей комплекс начнет отмечать уже в феврале, когда включат подсветку водонапорной башни. Праздничные мероприятия завершатся осенью. В рамках празднования в конце марта будет открыта так называемая гастрономическая зона с разнообразными деликатесами. В то же время в помещениях будет организована выставка скульптур в сотрудничестве с галереей Trafo. В первый день весны начнет работать субботний рынок, который продлится до Пасхи. В марте здесь также пройдет фестиваль балканской еды и музыки и фольклорная вечеринка Folklorní mejdlo.

Пражский рынок был открыт в 1895 году. С 1993 года комплекс его зданий находится под охраной как памятник культуры. Рынок общей площадью свыше 103 тысяч кв. метров состоит из 40 зданий в стиле модерн и неоренессанс, построенных по проекту архитектора Йозефа Срдинка. 

Источник: praha.eu

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Темы
Прага архитектура продукты культура
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