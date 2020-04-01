Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.37
USD
24.83
RUB
0.32
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
03d 5 °C
В Праге презентовали новое творение Давида Черны

В Праге презентовали новое творение Давида Черны

Марина Коханкова 53 0
Огромный автомобиль, напоминающий прикрепленного булавкой жука в энтомологической коллекции — свое новое творение представил сегодня в Праге известный чешский скульптор Давид Черны.
Фото: Kateřina Šulová
В Праге презентовали новое творение Давида Черны

Скульптурная композиция размещена в Праге 4, у пражского BB Centrum возле шоссе. В своем новом произведении Черны выражает свое восхищение и амбивалентное отношение к автомобилям. Хотя скульптура относится к модели Porsche, она называется Brouk (Beetle). 

Подвижная скульптура имеет высоту почти 17 метров и длину 8 метров — автомобиль даже больше своей реальной модели. Скульптура состоит из 11 сегментов, движущихся с помощью гидравлики. 

«Я люблю автомобили, как и любой мужчина среднего возраста. Когда мы были детьми, мы любили Porsche. Единственный автомобиль, который моя жена узнает это Porsche», — сказал Черны. Он также напомнил, что Фердинанд Порше родился во Вратиславице в Либереце. «Porsche является духовным отцом культового автомобиля VW Beetle — Brouk», — добавил он.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
скульптура Прага Давид Черный
Читайте
по теме 
Искусство, приносящее радость
25.12.2019 10:15 Интервью
Искусство, приносящее радость
7274 0
«Младенцы» вернутся на Жижковскую телебашню
22.03.2019 12:37 Культура
«Младенцы» вернутся на Жижковскую телебашню
2438 2
Незрячие в Праге смогут прикоснуться к всемирно известным скульптурам
29.03.2018 09:08 Культура
Незрячие в Праге смогут прикоснуться к всемирно известным скульптурам
2422 0
С Жижковской телебашни в Праге исчезнут ползающие младенцы
03.10.2017 14:02 Общество
С Жижковской телебашни в Праге исчезнут ползающие младенцы
6886 0
Последние новости:
01
апреля
Группа Generali приобрела торговый центр Kotva у PSN
01.04.2020 12:16 Экономика
Группа Generali приобрела торговый центр Kotva у PSN
349 0
ÚZIS: в конце апреля в Чехии будет 14 200 случаев заражения коронавирусом
01.04.2020 11:00 Экономика
ÚZIS: в конце апреля в Чехии будет 14 200 случаев заражения коронавирусом
1501 0
Правительство утвердило kurzarbeit — предприятия получат компенсации на выплату зарплат
01.04.2020 10:05 Экономика
Правительство утвердило kurzarbeit — предприятия получат компенсации на выплату зарплат
1114 0
31
марта
Пострадавшие от пандемии индивидуальные предприниматели получат по 25 тысяч крон
31.03.2020 18:53 Экономика
Пострадавшие от пандемии индивидуальные предприниматели получат по 25 тысяч крон
2330 0
Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике
31.03.2020 17:55 Общество
Чешский миллиардер, заразившийся коронавирусом, призвал не поддаваться панике
3737 0
Вступительные экзамены в вузы могут пройти в конце июня
31.03.2020 13:59 Экономика
Вступительные экзамены в вузы могут пройти в конце июня
1937 0
Почти половина чехов не имеет сбережений на случай потери работы
31.03.2020 11:40 Экономика
Почти половина чехов не имеет сбережений на случай потери работы
4732 0
Чешские предприниматели могут получить отсрочку по уплате аренды
31.03.2020 10:12 Экономика
Чешские предприниматели могут получить отсрочку по уплате аренды
1890 0
30
марта
Детям младше двух лет разрешили не носить маски
30.03.2020 19:36 Общество
Детям младше двух лет разрешили не носить маски
2694 0
Правительство продлило карантин до 11 апреля
30.03.2020 17:38 Общество
Правительство продлило карантин до 11 апреля
8927 0


Мобильная версия