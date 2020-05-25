Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.33
USD
25.1
RUB
0.35
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
10d 13 °C
Пражский Град открыт для посетителей с 25 мая

Пражский Град открыт для посетителей с 25 мая

Марина Коханкова 723 0
Администрация президента Чехии опубликовала на своем сайте новые правила посещения Пражского Града. Комплекс будет открыт ежедневно с 6:00 до 22:00. С 29 мая по 1 июня вход бесплатный.
Пражский Град открыт для посетителей с 25 мая

С 25 мая туристы и жители республики смогут вновь посетить дворы и сады Пражского Града, Старый королевский дворец, базилику св. Георгия, башню кафедрального собора св. Вита и Злату улочку. Экскурсии по указанным объектам будут проводиться с 10:00 до 18:00. Кроме того, с 29 мая по 1 июня администрация президента организует Дни открытых дверей, во время которых посетить объекты Пражского Града можно будет бесплатно.
 
Начиная с 25 мая временно прекращен досмотр всех туристов при входе в Пражский Град, проверки будут выборочными. В комплекс запрещено входить с крупным багажом и имея при себе опасные предметы. 

До 30 сентября 2020 года посетителям также предоставляется скидка на вход в смотровую башню собора (обычный билет можно купить за 150 крон, семейный — за 300 крон, льготный — за 80 крон). Услуги гида можно приобрести со скидкой 50%.

С 25 мая в Летнем дворце королевы Анны можно будет посетить выставку «Иван Буковский — 70».

Источник: hrad.cz

Рассказать всем:
Темы
Пражский град Прага туристы выставка коронавирус
Читайте
по теме 
Пражский Град откроется 25 мая
29.04.2020 13:45 Культура
Пражский Град откроется 25 мая
2414 0
Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание
19.02.2020 15:54 Общество
Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание
3221 0
Чехия отметит свой главный национальный праздник
22.10.2019 13:04 О Чехии
Чехия отметит свой главный национальный праздник
3312 0
«Мы не русская колония»: в Праге прошел митинг против Земана
07.08.2019 09:14 Политика
«Мы не русская колония»: в Праге прошел митинг против Земана
4661 0
Последние новости:
25
мая
В Праге открывается новый бутик-кинотеатр Přítomnost
25.05.2020 14:02 Культура
В Праге открывается новый бутик-кинотеатр Přítomnost
321 0
В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль
25.05.2020 10:54 Общество
В тоннеле Бланка загорелся грузовой автомобиль
372 0
Автомобильный завод TPCA возобновил производство
25.05.2020 11:35 Экономика
Автомобильный завод TPCA возобновил производство
902 0
22
мая
Полностью отменить требование носить маски планируют в конце июня
22.05.2020 17:18 Общество
Полностью отменить требование носить маски планируют в конце июня
4092 1
Часть набережной Сметаны временно превратится в пешеходную зону
22.05.2020 15:30 Общество
Часть набережной Сметаны временно превратится в пешеходную зону
2551 1
Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась
22.05.2020 12:30 Общество
Минздрав Чехии: после ослабления карантина ситуация не ухудшилась
8901 1
В Чешской Швейцарии загорелись две исторические виллы
22.05.2020 11:14 Общество
В Чешской Швейцарии загорелись две исторические виллы
2405 1
Автомобильное движение в Праге вновь стало интенсивным
22.05.2020 10:26 Общество
Автомобильное движение в Праге вновь стало интенсивным
1432 1
21
мая
В пражском районе Жижков площадь ушла под воду
21.05.2020 23:45 Общество
В пражском районе Жижков площадь ушла под воду
3832 1
Роман Примула хочет организовать тестирование на коронавирус в общежитиях, где живут иностранцы
21.05.2020 16:48 Общество
Роман Примула хочет организовать тестирование на коронавирус в общежитиях, где живут иностранцы
2746 1


Мобильная версия