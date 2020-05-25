В Праге открывается новый бутик-кинотеатр Přítomnost

Владельцы кинозалов Aero, BioOko и Světozor официально открыли в пражском районе Жижков в бывшем Доме профсоюзов новый бутик-кинотеатр Přítomnost. Отличительная особенность нового кинотеатра — бар, который будет работать во время показа фильмов.

Кинотеатр расположен в Доме «Радость» в бывшем зале для коференций и отличается необычной концепцией. Вместо классических сидений посетители смогут комфортно сидеть в дизайнерских креслах с мягкими подушками. На столах перед ними установлены электрические лампы, свет которых имитирует огонь свечи во время проекции. Однако самая неординарное — это бар, который находится прямо в зале и будет функционировать во время показа кинофильмов.

Планируется, что новый кинотеатр станет не только местом для просмотра фильмов, но и «салоном», где поклонники качественного кинематографа смогут приятно провести вечер. Здесь же будут проходить различные лекции, ток-шоу и вечеринки. С расписанием кинопоказов можно ознакомиться на сайте https://kinopritomnost.cz/.

Источник: czechcrunch.cz