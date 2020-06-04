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На Староместской площади в Праге завершается строительство Марианской колонны

На Староместской площади в Праге завершается строительство Марианской колонны

Марина Коханкова 279 0
В течение сегодняшнего дня скульпторы завершат работы по установке Марианской колонны на Староместской площади в Праге. Колонна будет поднята с помощью крана.
На Староместской площади в Праге завершается строительство Марианской колонны

«Когда мы начали работать с Марианской колонной 23 года назад, это никого не интересовало, — вспоминает скульптор Петр Ваня. — Было несколько человек, которые пытались рассказать историю Марианской колонны другим, но столкнулись с непониманием. Для большинства это была забытая история».

Работа над четырнадцатиметровой копией Марианской колонны началась в этом году в середине февраля и, согласно первоначальным планам, должна была завершиться к сентябрю. Из-за эпидемии пасхальные рынки на площади не состоялись, благодаря чему скульпторам не пришлось прерывать работу.

Объект был передан городу Обществом реставрации Марианской колонны. Скульптор Петр Ваня и его коллеги работали над проектом более двадцати лет. В течение нескольких лет городской совет Праги был против строительства реплики колонны, но в начале 2020 года изменил свое мнение и согласовал размещение памятника на площади.

Марианская колонна из песчаника, увенчанная фигурой Девы Марии, была воздвигнута на центральной площади Старого Города в 1652 году. Ее автором был Ян Йиржи Бендл, мастер раннего чешского барокко. Постамент обрамляли ангелы, побеждающие дьявольские силы: войну, изображенную в виде льва, чуму в виде василиска, голод в виде дракона и ересь в виде змеи. Колонна была воздвигнута как символ благодарности Деве Марии за успешную оборону Праги от шведов. В 1918 году конструкцию снесли как символ габсбургской монархии. 

Источник: idnes.cz

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Темы
Староместская площадь Прага памятник скульптура
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