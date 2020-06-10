На улицах Праги появился «культурный трамвай»

Специальный «культурный трамвай» выехал сегодня на улицы Праги. В течение всего года его пассажиры смогут узнавать, какие культурные мероприятия ждут жителей и гостей чешской столицы в ближайшее время. Одновременно трамвай станет мини-сценой, где будут проходить нетрадиционные театральные представления и концерты.

«Культурная жизнь постепенно пробуждается после коронавируса. Я рада, что мы можем организовать встречу с культурой для пражан таким нетрадиционным способом», — сообщила советник мэра Праги по культуре и туризму Гана Тршештикова.

Культурный трамвай будет частью обычного движения, в первую очередь на маршруте №9, однако пражане сразу узнают его. Основной мотив, который украшает состав, — пейзаж чешского импрессиониста Антонина Славичка «Вид на Прагу от Ладви» 1908 года. В трамвае пассажиры смогут познакомиться с творчеством, например, Карела Чапека, Эмы Дестиновой или Антонина Дворжака. Восемнадцать портретов известных деятелей чешской культуры «выглядывают» из окна трамвая, и благодаря размещенным QR-кодам пассажиры могут многое узнать об этих личностях, а также изучить пражские улицы и дома, связанные с ними.

Трамвай является частью проекта Jedeme za kulturou, который был подготовлен Ганой Тршештиковой в сотрудничестве с Транспортным предприятием Праги, Prague City Tourism и Галереей Праги. В последние выходные июня трамвай станет импровизированной сценой для участников фестиваля Praha žije hudbou.

Более подробную информацию о проекте Jedeme za kulturou можно найти на сайте bit.ly/kulturnitramvaj.

Источник: praha.eu